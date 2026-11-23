Haberler Roza Haberleri Güncel Haberleri Diş çürüğü sadece ağızda kalmıyor! Uzmanlardan diyabet ve kalp hastalığı uyarısı

Diş çürüğü sadece ağızda kalmıyor! Uzmanlardan diyabet ve kalp hastalığı uyarısı

Ağız ve diş sağlığı yalnızca güzel bir gülümsemeye sahip olmakla sınırlı kalmıyor, vücudun genel sağlığını da yakından etkiliyor. Özellikle çocukluk döneminde başlayan yanlış ağız bakım alışkanlıkları, ilerleyen yaşlarda ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor. Uzmanlar, diş çürüklerinin büyük ölçüde önlenebileceğine dikkat çekerek ilk dişin çıkmasıyla birlikte ağız bakımına başlanması ve ilk diş hekimi muayenesinin en geç 1 yaşında yapılması gerektiğini vurguluyor. Peki, çocuklarda diş çürüklerini önlemek için nelere dikkat edilmeli? İşte uzmanlardan ailelere önemli uyarılar…

Giriş Tarihi: 23.11.2026 09:56 PAYLAŞ ABONE OL

Pedodonti Uzmanı Prof. Dr. Meltem Bakkal, 16-22 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, ağız ve diş sağlığının yalnızca sağlıklı dişlere ve estetik bir gülümsemeye sahip olmakla sınırlı olmadığını söyledi. Ağız sağlığının vücudun genel sağlığıyla doğrudan ilişkili önemli bir yapı olduğunu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde yaklaşık 3,7 milyar kişinin ağız ve diş hastalıklarından etkilendiğini belirten Bakkal; diş çürükleri, periodontal hastalıklar, diş kayıpları ve ağız kanserlerinin toplumda en sık karşılaşılan ağız sağlığı sorunları arasında yer aldığını anlattı.

ÇÜRÜK ORANI YÜKSEK

Prof. Dr. Bakkal, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'ini ilgilendiren bu hastalıkların küresel ölçekte en yaygın sağlık sorunları arasında bulunduğunu, DSÖ'nün Türkiye için yayımladığı '2022 Ağız Sağlığı Ülke Profili'nde yer alan 2019 yılı tahminlerine göre; 1-9 yaş arasındaki çocuklarda süt dişlerinde tedavi edilmemiş çürük yaygınlığının yüzde 43,8, 5 yaş ve üzerindeki bireylerde daimi dişlerde tedavi edilmemiş çürük yaygınlığının ise yüzde 38,6 olduğunu aktardı.