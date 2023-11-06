Diş minesinin aşınmasına neden oluyor! Doktor uyardı: Diş fırçalarken yapılan bu hata…

Dr. Nyree Whitley, kahvaltı yaptıktan sonra dişlerinizi fırçalamamanızı tavsiye etti. Bunun yerine yemekten önce dişlerini fırçalamanın daha güvenli olduğunun altını çizdi.
Dr. Whitley şöyle açıkladı: "Kahvaltı yapmak, sabah rutinimizde dişlerimizi fırçalamaktan daha öncelikli olsa da, dişlerinizi korumak için yemekten önce dişlerinizi fırçalamak akıllıca olacaktır.
"Yemek yedikten sonra dişlerinizin yeniden mineral kazanması için biraz zamana ihtiyacı olur. Bu özellikle portakal suyu veya reçel gibi asit oranı yüksek yiyecek veya içecekleri tükettiğinizde geçerlidir."
"Dişlerinizi yemekten bir saatten az bir süre sonra fırçalarsanız, diş minenizin aşınma riskiyle karşı karşıya kalırsınız."
Ancak yemekten sonra dişlerinizi fırçalamayı tercih ediyorsanız Dr. Whitley, bir saat sonrasına kadar beklemenin diş minesi erozyonunu "önlemeye" yardımcı olabileceğini söyledi.
Diş erozyonu, bakterilerin neden olduğu çürümeden farklıdır ancak diş yüzeyinin kademeli olarak kaybına neden olabilir.
Ayrıca dişlerde şu durumlara da neden olabilir:
Dr.Whitley ayrıca diğer bazı "yaygın" ağız hijyeni hatalarına karşı da tavsiyede bulundu.
AYNI DİŞ FIRÇASINI ÇOK UZUN SÜRE KULLANMAK
Diş fırçanızı düzenli olarak değiştirmeniz, dişlerinizin düzgün bir şekilde temizlenebilmesini sağlayacaktır.
Dr. Whitley şunları söyledi: "Zamanla diş fırçalarımızın kılları yumuşar ve eskisi kadar etkili olmaz. Bu nedenle, bunu önlemek için ideal olarak diş fırçanızı veya elektrikli diş fırçası başlığınızı her üç ila dört ayda bir değiştirmeyi hedeflemelisiniz."
YETERLİ SIVI TÜKETMEK
"Susuz kalmamak daha geniş sağlık yararları sunabilirken, aynı zamanda ağız sağlığınızı korumada da önemli bir adımdır. Yeterince sıvı almadığımızda ağzımız kuruyabilir, bu da bakterilerin daha fazla gelişebileceği bir ortam yaratır ve çürüme gibi hasarlara yol açabilir."
"İçme suyu, özellikle yemek yedikten sonra dişlerdeki yiyecek parçacıklarının ve bakterilerin temizlenmesine yardımcı olacaktır."
DİŞ FIRÇALARKEN ACELE ETMEK
Dr. Whitley, dişlerinizi çok hızlı fırçalamanın aslında dişlerinizi düzgün şekilde temizlemediğiniz veya diş etlerinize veya dişlerinize zarar verebileceğiniz anlamına gelebileceği konusunda uyardı.
"Bunu önlemek için günde iki kez dişlerinizi ikişer dakika fırçalayın. Zamanı ayarlamakta zorlanıyorsanız, iki dakikalık bir şarkı çalmayı deneyin veya kolaylık sağlamak için telefonunuzda bir zamanlayıcı ayarlayın."