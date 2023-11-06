Diş minesinin aşınmasına neden oluyor! Doktor uyardı: Diş fırçalarken yapılan bu hata…

Dr. Nyree Whitley, kahvaltı yaptıktan sonra dişlerinizi fırçalamamanızı tavsiye etti. Bunun yerine yemekten önce dişlerini fırçalamanın daha güvenli olduğunun altını çizdi.

Dr. Whitley şöyle açıkladı: "Kahvaltı yapmak, sabah rutinimizde dişlerimizi fırçalamaktan daha öncelikli olsa da, dişlerinizi korumak için yemekten önce dişlerinizi fırçalamak akıllıca olacaktır.

"Yemek yedikten sonra dişlerinizin yeniden mineral kazanması için biraz zamana ihtiyacı olur. Bu özellikle portakal suyu veya reçel gibi asit oranı yüksek yiyecek veya içecekleri tükettiğinizde geçerlidir."