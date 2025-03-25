Dişinizle "görebileceğiniz" biliyor muydunuz? Tıbbın en ilginç ameliyatı: "Göze diş nakli"

Tıp dünyası, her geçen gün daha inanılmaz yeniliklere imza atıyor. Bunlardan biri de göze diş nakli olarak bilinen osteo-odonto-keratoprotez (OOKP) ameliyatı. Geleneksel kornea naklinin işe yaramadığı durumlarda, hastaların kendi dişlerinden yapılan bir protezle görme yetileri geri kazandırılıyor. Bu yöntem, kornea nakli yapılamayan hastalar için devrim niteliğinde bir umut sunuyor.

OOKP ameliyatında hastanın kendi köpek dişlerinden biri, etrafındaki çene kemiği ile birlikte çıkarılıyor. Daha sonra bu dişin ortasına ufak bir optik lens yerleştiriliyor. Bu lensli diş, vücut tarafından yabancı madde olarak algılanmaması için yanak altına yerleştirilerek birkaç ay deri altında bekletiliyor.

Kornea naklini kabul etmeyen hastalar için en güvenilir alternatiflerden biri olan bu ameliyat, ancak belli başlı cerrahlar tarafından yapılabiliyor.

Bu operasyon, hem diş cerrahisini hem göz cerrahisini hem de protez teknolojisini bir araya getiren son derece karmaşık bir prosedür.