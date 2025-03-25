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Dişinizle "görebileceğiniz" biliyor muydunuz? Tıbbın en ilginç ameliyatı: "Göze diş nakli"

Kulağa çılgınca gelse de, tıp dünyasında artık dişler yalnızca çiğnemek için değil, görmek için de kullanılıyor! Geleneksel kornea nakillerinin başarısız olduğu hastalar, kendi dişlerinden yapılan özel bir protezle yeniden görme yetisi kazanabiliyor. İşte bilim kurgu filmlerini aratmayan, ama tamamen gerçek olan bu inanılmaz ameliyatın detayları…

Giriş Tarihi: 25.03.2025 14:47 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 15:03
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Dişinizle görebileceğiniz biliyor muydunuz? Tıbbın en ilginç ameliyatı: Göze diş nakli

Tıp dünyası, her geçen gün daha inanılmaz yeniliklere imza atıyor. Bunlardan biri de göze diş nakli olarak bilinen osteo-odonto-keratoprotez (OOKP) ameliyatı. Geleneksel kornea naklinin işe yaramadığı durumlarda, hastaların kendi dişlerinden yapılan bir protezle görme yetileri geri kazandırılıyor. Bu yöntem, kornea nakli yapılamayan hastalar için devrim niteliğinde bir umut sunuyor.

DİŞ İLE GÖRME NASIL MÜMKÜN?

OOKP ameliyatında hastanın kendi köpek dişlerinden biri, etrafındaki çene kemiği ile birlikte çıkarılıyor. Daha sonra bu dişin ortasına ufak bir optik lens yerleştiriliyor. Bu lensli diş, vücut tarafından yabancı madde olarak algılanmaması için yanak altına yerleştirilerek birkaç ay deri altında bekletiliyor.

Bu sürecin ardından, diş tekrar çıkarılıp göze yerleştiriliyor. Sert yapısı sayesinde lensi sabit tutan diş, görme fonksiyonunun geri kazanılmasını sağlıyor.

Kornea naklini kabul etmeyen hastalar için en güvenilir alternatiflerden biri olan bu ameliyat, ancak belli başlı cerrahlar tarafından yapılabiliyor.

Bu operasyon, hem diş cerrahisini hem göz cerrahisini hem de protez teknolojisini bir araya getiren son derece karmaşık bir prosedür.

VÜCUTTAKİ DİĞER OLAĞANÜSTÜ NAKİLLER

Göze diş nakli kadar dikkat çekici başka nakil ameliyatları da bulunuyor. Bazı organların işlevlerini yerine getiremediği durumlarda, vücudun farklı bölgelerinden alınan dokular başka bölgelere nakledilebiliyor. Bunlardan bazıları şunlar:

  • Ayak başparmağı → El başparmağı
  • Kol derisi → Kulak (Kol derisinin altına kıkırdak yerleştirilerek kulak büyütülüyor.)
  • Sırt kası → Yüz kası
  • İnce bağırsak → Mesane
  • Bacak kemiği → Çene kemiği
  • Omurilik zarı → Ses telleri
  • Parmak → Burun ("Frankenstein ameliyatı" olarak biliniyor.)
  • Bacak derisi → Göz kapağı
  • Kol kasları → Penis rekonstrüksiyonu
  • Bağırsak → Ses telleri
  • Testis torbası → Yanak içi
  • Sırt kasları → Kalp kası
  • Kopmuş el → Ayak bileği (Geçici olarak yaşatılıp sonradan yerine dikiliyor.)

Bu ameliyatlar, insan vücudunun adeta bir "Lego" gibi yeniden şekillendirilebildiğini gösteriyor. Bilim ilerledikçe, tıp dünyasında daha da inanılmaz gelişmelere tanık olmaya devam edeceğiz.