Dişlerinizin arasında oluşan siyah üçgenler ne anlama geliyor? Diş hekimi uyardı!

Diş yapısı, kişiden kişiye değişiyor ancak birçok insan dişlerine baktığında siyah üçgen görüyor. Diş Hekimi Dr. Abdul Azizi, dişlerin arasında görünen bu siyah üçgenlerin nedenini açıkladı. Siyah üçgenler, dişler arasında boşluk olduğunda görünür hale geliyor. Genellikle diş eti çizgisinin yanında görülen boşluklar, yemek yeme esnasında gıdaların bu bölgeye yerleşmesine neden olabiliyor.
Dr. Abdul Azizi, "Dişlerinizin arasındaki siyah üçgenler doğası gereği tehlikeli değildir ancak diş eti hastalığı veya diş eti çekilmesi gibi ağız sağlığı sorunlarına neden olabilir." Genetik ve diş yapısı sebebiyle oluşan siyah üçgenlerin sebebi, kötü ağız bakımını değildir. Ancak, siyah üçgen varsa hijyene daha fazla dikkat etmeniz gerekir. Çünkü, gıda artıkları bu bölgeye yerleşip diş ve diş eti sağlığınızı olumsuz etkileyebilir.
SİYAH ÜÇGEN OLUŞUMUNUN ÜÇ ÖNEMLİ NEDENİ BULUNUYOR. BU NEDENLER;
SİYAH ÜÇGENLERİ ÖNLEMEK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER İSE ŞÖYLE;
Ağız hijyenini iyi tutmak, düzenli diş muayenesi yaptırmak, diş ipi kullanmak, sigara içmekten kaçınmak, ortodontik tedavi yoluyla yanlış hizalanmış dişleri düzeltmek ve genel olarak altta yatan sağlık koşullarını yönetmek yardımcı olabilir.
Ancak, tüm bunlara rağmen siyah üçgen görünümüne sahipseniz, Dr. Abdul, potansiyel tedavi seçeneklerini bir diş hekimi veya ortodontist ile görüşmenizi öneriyor.
Bu seçenekler arasında dişlerin yapıştırılması, diş kaplamaları, diş eti grefti uygulanması veya dişlerin hareket ettirilmesi ve boşlukların kapatılması için ortodontik tedavi uygulanması yer alabilir.