Dişlerinizin arasında oluşan siyah üçgenler ne anlama geliyor? Diş hekimi uyardı!

Diş yapısı, kişiden kişiye değişiyor ancak birçok insan dişlerine baktığında siyah üçgen görüyor. Diş Hekimi Dr. Abdul Azizi, dişlerin arasında görünen bu siyah üçgenlerin nedenini açıkladı. Siyah üçgenler, dişler arasında boşluk olduğunda görünür hale geliyor. Genellikle diş eti çizgisinin yanında görülen boşluklar, yemek yeme esnasında gıdaların bu bölgeye yerleşmesine neden olabiliyor.

Dr. Abdul Azizi, "Dişlerinizin arasındaki siyah üçgenler doğası gereği tehlikeli değildir ancak diş eti hastalığı veya diş eti çekilmesi gibi ağız sağlığı sorunlarına neden olabilir." Genetik ve diş yapısı sebebiyle oluşan siyah üçgenlerin sebebi, kötü ağız bakımını değildir. Ancak, siyah üçgen varsa hijyene daha fazla dikkat etmeniz gerekir. Çünkü, gıda artıkları bu bölgeye yerleşip diş ve diş eti sağlığınızı olumsuz etkileyebilir.