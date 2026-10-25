Diyete rağmen kilo veremiyor musunuz? Uzman isim gizli nedenleri açıkladı!

METABOLİZMAYI HAREKETE GEÇİRMENİN YOLLARI

Metabolizmayı hızlandırmanın kanıtlanmış yöntemleri olduğunu, en etkilisinin de direnç egzersizleri olduğunu belirten Uzm. Dr. Kaya, şu önerilerde bulundu:

Kas kütlesi arttıkça vücut dinlenirken daha fazla enerji harcar; her 1 kilogram kas günde yaklaşık 13 kalori ekstra yakar.

Beslenme de metabolizma üzerinde önemlidir; vücut ağırlığı başına 1,6–2,2 gram protein almak, proteinlerin sindirilmesi ve kullanımı karbonhidrat ve yağlara göre 2–3 kat daha fazla enerji gerektirmesi nedeniyle metabolizmayı destekler.

Uyku düzeni de kritik bir rol oynar; günde 7–9 saat uyumak, açlık ve tokluk hormonlarını dengede tutar ve insülin duyarlılığını artırır.

Günlük hareket miktarını artırmak, yürümek, merdiven çıkmak veya genel olarak aktif bir yaşam sürmek egzersiz dışı enerji harcamasını yükseltir ve günde 200–500 kalori fark yaratabilir.

Kafein veya yeşil çay metabolizmayı kısa süreli artırabilir, ancak tek başına kalıcı kilo kaybı sağlamaz.

SADECE TARTIYA BAKMAYIN

Tartıda kilo değişmese bile vücutta önemli ve olumlu değişimler olabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Kaya, bunu şöyle açıkladı: "Asıl önemli olan toplam kilo değil, vücut kompozisyonu; yağ ve kas oranıdır. Aynı dönemde yağ kaybedip, kas kazanmak mümkündür; bu durumda tartı aynı kalsa da vücut daha sıkı, fit ve sağlıklı olur. Buna 'Vücut yeniden şekillenmesi' denir ve özellikle egzersize yeni başlayanlarda sık görülür. İlerlemeyi yalnızca tartıyla değerlendirmek yeterli değildir. Bel çevresi ölçümü, kıyafetlerin oturuşu, aynadaki görünüm ve fotoğraf karşılaştırmaları gelişimi gösterir."

KOLESTEROL VE TRİGLİSERİD DEĞERİ

Kilo kaybında kan değerlerinin de ilerlemeyi gösterdiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Kaya, "Açlık kan şekeri, son üç aylık ortalama kan şekeri, trigliserid ve iyi kolesterol seviyelerinin düzelmesi, tansiyonun normale gelmesi, enerji ve uyku kalitesinin artması, sağlığın iyileştiğinin işaretleridir. Sadece tartıya odaklanmak motivasyonu düşürebilir; bu yüzden farklı ölçütlerle değerlendirmek daha doğru ve sağlıklıdır" dedi.