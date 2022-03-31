Diyetisyenden Ramazan'da beslenme tavsiyeleri

Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, “İftar öğününü her zamanki gibi klasik ana yemek menünüz ile yapabilirsiniz. Mide ve sindirim sistemi sağlığınız için mümkünse iftarda yemekler yavaş yenmeli, yemek süresi uzun olmalıdır. Tatlı gibi seçenekleri iftarda tüketmek yerine yemekten 1-2 saat sonra tadımlık şeklinde tercih edebilirsiniz” dedi.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 31.03.2022 14:54 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 14:57

Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, Ramazan ayında beslenme ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Oruç tutarken dikkat edilmesi gereken en önemli iki konu olduğunu belirten Diyetisyen Torun, "Bunlardan biri yeterli ve dengeli beslenmeyi sürdürebilmektir. Yemek yenebilen kısa saatler içinde ne ile beslendiğimiz çok önemlidir.

Yapılan en büyük hatalardan biri açlık sürecindeyken canımızın çektiği sağlıksız yiyeceklere odaklanıp o yiyecekler ile karnımızı doyurmak ve bu sebeple tok hissedip asıl almamız gereken sağlıklı yiyeceklere midemizde yer kalmaması belki de canımızın istememesidir. Elbette bazen bu durum yaşanabilir fakat art arda ve sık olduğunda Ramazan ayı boyunca bedenimize iyi bakmamış, ihtiyacı olan besin desteğini sağlamayıp onu yormuş oluruz. Bunun sonucunda metabolizmamıza zarar veririz" diye konuştu.