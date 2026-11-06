Dizilerdeki organ nakli sahneleri için alarm! Uzmanlar senaristlere seslendi

GERÇEK HİKAYELER BU FİLMDE

"Aslında onların senaryosundan bizim yaşayarak, gördüklerimiz daha fazla etkileyebilir" diyen Bilal, 'Aşk Tesadüfleri Sever' filminin üçüncüsünün önümüzdeki günlerde vizyona gireceğini, bu filmde danışmanlık hizmeti verdiğini söyledi. Bilal, "Organ nakli ve kalp bağışı temasını merkeze alan bir film. Hatta filmin sonunda organ nakli olan hastalarımız gerçek hikayelerini anlatıyor" dedi.



KAÇIRILIP ORGANLARI ALINAN BİR VAKA GÖRMEDİM

"Organlarını almak için kaçırılan, emniyete yansımış gerçek bir vakaya tanık oldunuz mu?" sorusuna ise Bilal şu, yanıtı verdi: "Ben 30 yılı aşkın bir süredir bu ülkede organ nakli koordinatörüyüm. Bakanlıkta, dernekte her taraftayım. Akdeniz Üniversitesi'nde Türkiye'nin tüm organ nakillerinin yapıldığı en büyük merkezde çalışıyorum. İnanın bugüne kadar defalarca Adalet Bakanlığı ile de yazıştık, görüştük. Bugüne kadar kaçırılıp, organları alınan bir vakaya rastlamadık. Dünyada elbette vardır, bunu biz bilemeyiz. Ama Türkiye'de bir insanın, bir çocuğun kaçırılıp, organlarının alınması, uyandığıda kendisini küvette bulunması gibi bir durum söz konusu değil. Bunların hepsi hikaye, senaryo. Ve toplumu yanlış yönlendiren senaryolar."