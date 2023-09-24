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Doğal mide koruyucu! Mide yanması ve bulantıyı saniyeler içinde yok ediyor

Mide yanması, mide asidinin yemek borusuna geri kaçması sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Mide bulantısı ise; genellikle bakteriyel bir enfeksiyon sonucu ortaya çıkan bir sağlık problemidir. Mide ile ilgili tüm sorunlar günlük hayatı oldukça zorlar. Uzmanlar, mide sorunlarına karşı doğal çözüm niteliğindeki besinleri sıraladı. İşte tükettiğiniz andan itibaren midenizi rahatlatacak besinler...

Giriş Tarihi: 24.09.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 24.09.2023 10:45
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Doğal mide koruyucu! Mide yanması ve bulantıyı saniyeler içinde yok ediyor

Mide bulantısını ve yanmasını gideren aynı zamanda bağışıklığı güçlendirmeye katkı sağlayan besinler şöyle;

ZENCEFİL:

Zencefil, mide bulantısını hafifletmek için etkili bir doğal çözümdür. Taze zencefil parçalarını çiğneyebilir, zencefil çayı yapabilir veya rendeleyip yemeklerinize ekleyebilirsiniz. Zencefil aynı zamanda bağışıklığı da güçlendirir.

NANE:

Taze nane yaprakları veya nane çayı, mideyi yatıştırabilir ve mide bulantısını hafifletebilir. Çayınıza taze nane yaprakları ekleyerek boğaz enfeksiyonunu da önlemiş olursunuz.

ELMA:

Elma, mideyi yatıştırabilir. Özellikle rendelenmiş veya püre halinde tüketebilirsiniz. Elma aynı zamanda kan şekeri dalgalanmalarını önler.

MUZ:

Muz, mideyi sakinleştiren ve mide bulantısını hafifletebilen bir meyvedir. Ayrıca potasyum bakımından zengindir.

PİRİNÇ:

Beyaz pirinç mideyi rahatlatıcı ve hafif bir seçenektir. Sindirim sisteminizi rahatlatmaya yardımcı olabilir. Mide bulantısını giderir. Kalorisi sebebiyle fazla tüketilmemesi gerekir.

TATLI PATATES:

Haşlanmış veya fırınlanmış tatlı patates, hafif ve sindirimi kolay bir sebzedir. Mide bulantısını hafifletmeye yardımcı olur.

YOĞURT:

Saf yoğurt, probiyotik içeriği sayesinde sindirim sisteminin dengelenmesine yardımcı olabilir, mide bulantısını ve yanmasını hafifletebilir. Ancak, yoğurt seçerken şeker ilavesiz ve doğal olanları tercih edin.

MEYAN KÖKÜ:

Meyan kökü, mide bulantısını hafifletmek için geleneksel olarak kullanılan doğal bir bitkidir. İçerdiği biyoaktif bileşenler, mideyi yatıştırmaya ve mide asidini dengelemeye yardımcı olur.

Meyan kökü tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat etmek gerekir çünkü önerilen miktarlardan fazla tüketmek fayda yerine zarar sağlar.

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