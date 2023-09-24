Doğal mide koruyucu! Mide yanması ve bulantıyı saniyeler içinde yok ediyor

Saf yoğurt, probiyotik içeriği sayesinde sindirim sisteminin dengelenmesine yardımcı olabilir, mide bulantısını ve yanmasını hafifletebilir. Ancak, yoğurt seçerken şeker ilavesiz ve doğal olanları tercih edin.

MEYAN KÖKÜ:

Meyan kökü, mide bulantısını hafifletmek için geleneksel olarak kullanılan doğal bir bitkidir. İçerdiği biyoaktif bileşenler, mideyi yatıştırmaya ve mide asidini dengelemeye yardımcı olur.