Doğru kişiyi neden bulamıyoruz? Ardındaki 4 neden...

Herkes yalnız. Herkes ilişkisi içinde sıkışmış. Herkes kurduğu ilişki formatından mutsuz. Herkes bir alternatif, bir paralel yol arayışında. Bu hafta tüm bunların nedenlerini konuşacağız.

Hakan Mengüç Giriş Tarihi: 04.05.2025 10:18 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 10:20 PAYLAŞ ABONE OL

Bugün sizinle, son zamanlarda çokça karşılaştığımız bir meseleyi konuşmak istiyorum. Bazen sohbetlerde, bazen yazdığınız mesajlarda, bazen de kendi hayatımda şahit olduğum bir şey: "Günümüzde insanlar neden partner bulmakta bu kadar zorlanıyor?" Oysa bakınca... İletişim araçları hiç olmadığı kadar fazla. İnsan sayısı da arttı. Sanki her şey kolaylaşmış gibi görünürken, aslında kalplere ulaşmak biraz daha zorlaşmış gibi... İşte tam da bu yüzden, bugün birlikte bu sorunun derinliklerine ineceğiz.

Bunu size 4 madde ile açıklayacağım.





1- ALTERNATİF ÇOK

Eskiden bir köy vardı... İnsanlar o köyde doğar, büyür, evlenir, yaşardı. Seçenek çok azdı. Ama kalbin bir şeye karar vermesi de o kadar kolaydı. Çünkü ne aradığını biliyordun.

Bir çift göz bakınca, yüreğin ya "evet" derdi ya da sessizce susardı. Şimdi ise... Dünya bizim avucumuzun içinde. Sosyal medyada bir parmak hareketi ile yüzlerce insan, bir tıklamayla binlerce profil... Bütün dünya ayağımıza geldi. Ve ne gariptir ki, seçim yapmak hiç bu kadar zor olmamıştı. Çünkü insan ruhu, fazla seçenek içinde kaybolur.

Ne istiyorum, kim bana iyi gelir, kalbim neye evet diyor... Bunları duymak güçleşir. Seçeneğin çok olması bir şans gibi görünse de, aslında bizi en derin yorgunluklardan birine sürüklüyor: Karar verememe yorgunluğu... Ve kalbimiz karar veremediği zaman, sevgi kapısının eşiğinde, ayaklarımız birbirine dolanıyor.