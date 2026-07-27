Dondurmayı rafa kaldıracak serinlik! Ne süt var ne yumurta... İşte buz gibi ferahlatan sorbe tarifleri

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün yaz aylarının vazgeçilmez serinletici lezzeti sorbeden bahsedeceğim. Sorbe; Çinlilerin keşfettiği, sıcak yaz günlerinde serinletici bir yiyecek olarak meyve suyu veya meyve püresinden yapılan bir çeşit tatlıdır. Etimolojik olarak sorbe sözcüğünün, tatlı içecek anlamına gelen Türkçe şerbet kelimelerinden geldiği düşünülür. Fransızca sorbet kelimesinin anlamı ise ezilmiş buz parçacıkları içeren meyve suyudur. Sorbe, Anadolu'da uzun yıllardır süregelen, meyve suyu, pekmez ve balın, dağların doruk noktalarından getirilen tertemiz karların üzerine dökülmesiyle yapılan kar dondurmasına benzer. Öncelikli olarak sorbenin yapımı dondurmaya göre çok daha kolaydır. İçerisinde süt ve yumurta bulunmaz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile..