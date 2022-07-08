Dondurulmuş eti saatlerce beklemeden çözdüren o yöntem!

Et nasıl dondurulmalı? Ya da dondurulmuş etin çözülme işlemi nasıl yapılmalı? Bu tip aklınıza takılabilecek tüm soruların cevabı bu yazıda sizleri bekliyor.
ETİ GÜVENLE SAKLAMANIN YOLLARI
Gıdaları depolarken yapılabilecek hatalar önemli sorunlara yol açabilir. En kötüsü ise sizin veya bir sevdiğinizin hatalı saklamadan kaynaklı bakteriyel bir enfeksiyona ya da gıda zehirlenmesine yol açmasıdır.
Ancak bunu önlemek için çeşitli yöntemler mevcuttur. Etin doğru şekilde ve uygun koşullarda saklanması, ardından ise sağlıklı şekilde çözülmesine izin verilmesi besin değerlerini kaybetmemesi adına da büyük önem taşımaktadır.
KURBAN ETİ NE ZAMAN TÜKETİLMELİ?
Öncelikle et kesildikten sonra en az 12 saat, hatta mümkünse 1 gün boyunca serin ve karanlık bir ortamda dinlenmeye bırakılmalıdır. Bu sayede ısısında düşüş olacak ve pişirildiğinde lokum gibi yumuşacık olacaktır.
KURBAN ETİ NASIL SAKLANMALI?
Bayramdan birkaç gün önce buzdolabınızı ve derin dondurucunuzu mutlaka temizleyin. Bu kalıbı gibi gereksiz ürünleri çıkarın ve gelecek olan etlere yer hazırlayın. Etlerin paketlerinin dondurucunun yüzeyine ve duvarlarına yapışmaması için alüminyum folyo ya da streç film ile tüm yüzeylerini kaplayın.
Kurban etinin buzdolabında ya da derin dondurucuda saklanma sürecini geciktirmeyin. Sadece 2 saat bile dışarıda bırakmak üzerinde bakterilerin üremesine neden olabilir.
Bakliyatlar içlerinde az miktarda su bulunduğu için uzun süre saklanabilir. Ancak etlerin neredeyse %90'ı sudan oluşmaktadır. Bu nedenle saklamadan önce bir bez yardımı ile kurutup sonrasında ise bir kabın içerisinde soğumaya bırakmak en ideali olacaktır. Torbaların ağzını ise sıkıca kapatmayı unutmayın.
Eti dondurucuda saklamak bakterilerin üremesinin önüne geçeceği için dinlendirilme sürecinin ardından en kısa sürede dondurucuya yerleştirmek önem taşımaktadır. Ayrıca etteki yağlar da mümkün olduğunca ayrılmalıdır. Etin yağı ne kadar az olursa bozulma ihtimali de o kadar düşük olur.
KURBAN ETİNE DAİR BİLİNMESİ GEREKEN HER ŞEY
Kurban etini kısa süre içerisinde kullanacaksanız buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Ancak bu sürenin 3-4 günü geçmemesi gerekiyor.
Buzlukta saklanacak etler için ise dondurulmadan önce tamamının ihtiyaca göre ayrılıp paketlenmesi gerekiyor. Bu noktada kıyma yapılacak etler kıyma, parça olacaklar ise isteğe göre her çeşitte kesilebilir.
Hava almayan poşetlerin içerisinde buzdolabında 1 yıla kadar tazeliğini koruyabilecek bu etler için dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise porsiyonlamadır.
Etin çözüldükten sonra tekrar dondurulması sağlık açısından sakıncalı olacağından her seferinde ihtiyaç duyacağınız kadarını porsiyonlayıp ihtiyaç duydukça dondurucudan çıkarıp çözülmesine izin vermeniz daha sağlıklı olacaktır.
ETİ DONDURDUKTAN SONRA NASIL ÇÖZDÜRMEK GEREKİR?
Dondurulmuş etleri çözdürmek istediğinizde ise mutlaka bu işlemi nazikçe yapmanız gerekmektedir. En ideal yolu bir gün önceden planlama yapmak ve buzluktan buzdolabının içerisine almaktır. Eğer ani gelişen bir duruma eti çözdürmeniz gerekiyorsa bir kase soğuk suyun içerisine atıp hızla buzların erimesini sağlayabilirsiniz. Küçük porsiyonlarda bu süreç 1 saat gibi kısa bir vakit almaktadır.
Donmuş etin mikrodalgada çözülmesi sağlık açısından bir sorun teşkil etmese de etin lezzetini ve kalitesini kaybetmesine neden olur. Bu nedenle önerilmez. Aynı şekilde bir kısmı çözünmüş bir kısmı donuk eti de pişirmek dokusunun bozulmasına neden olacağından tavsiye edilmez.
VAKTİ OLMAYANLAR İÇİN EN HIZLI ETİ ÇÖZDÜRME YÖNTEMİ
Son dakikada dondurulmuş eti çözdürmeniz gerekirse tek ihtiyacınız olan bir tencere ve biraz su. Bu noktada dikkat edilmesi gereken ise tencerenin içerisine koyacağınız suyu ne sıcak ne de soğuk olmalı. Eti steril bir ortama yerleştirin, üzerine ise içi ılık su dolu tencereyi koyun. Etiniz çok kalın olmadığı sürece dakikalar içerisinde çözülecektir. Ancak kalın etlerde çözülmesi biraz daha vakit alabilir.
Bu yöntem, ete uygulanan baskı ve ısı sayesinde kısa sürede ısı değişimi yaşatarak çözülmesini sağlıyor. Metal ısıyı oldukça geçiren bir madde, bu nedenle kısa sürede buzlar hızlıca çözülecektir ama lezzeti ve dokusu aynı şekilde kalacaktır.