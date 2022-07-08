Dondurulmuş eti saatlerce beklemeden çözdüren o yöntem!

KURBAN ETİNE DAİR BİLİNMESİ GEREKEN HER ŞEY

Kurban etini kısa süre içerisinde kullanacaksanız buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Ancak bu sürenin 3-4 günü geçmemesi gerekiyor.

Buzlukta saklanacak etler için ise dondurulmadan önce tamamının ihtiyaca göre ayrılıp paketlenmesi gerekiyor. Bu noktada kıyma yapılacak etler kıyma, parça olacaklar ise isteğe göre her çeşitte kesilebilir.

Hava almayan poşetlerin içerisinde buzdolabında 1 yıla kadar tazeliğini koruyabilecek bu etler için dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise porsiyonlamadır.

Etin çözüldükten sonra tekrar dondurulması sağlık açısından sakıncalı olacağından her seferinde ihtiyaç duyacağınız kadarını porsiyonlayıp ihtiyaç duydukça dondurucudan çıkarıp çözülmesine izin vermeniz daha sağlıklı olacaktır.

ETİ DONDURDUKTAN SONRA NASIL ÇÖZDÜRMEK GEREKİR?

Dondurulmuş etleri çözdürmek istediğinizde ise mutlaka bu işlemi nazikçe yapmanız gerekmektedir. En ideal yolu bir gün önceden planlama yapmak ve buzluktan buzdolabının içerisine almaktır. Eğer ani gelişen bir duruma eti çözdürmeniz gerekiyorsa bir kase soğuk suyun içerisine atıp hızla buzların erimesini sağlayabilirsiniz. Küçük porsiyonlarda bu süreç 1 saat gibi kısa bir vakit almaktadır.