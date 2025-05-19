Dört dörtlük misafir menüsü! 30 dakikada hazır olacak...

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün hem pratik, hem de çok şık bir balık sofrası hazırlıyorum size... Genelde havalı sofralar hazırlamanın uzun bir ön hazırlık gerektirdiğini ve vakit aldığını düşünüyoruz, öyle değil mi? Oysa aslında her şey, mutfağınızda yeterli malzemenin olup olmadığına bağlı. Balık sofralarının da olmazsa olmaz birkaç detayı vardır. Balık öncesi konuklara mutlaka soğuk deniz ürünlü başlangıç ya da bir meze, balığın arkasından ise mutlaka fırında tahin helva ya da bir çeşit meyveli tatlı sunmamız gerekir. Dört dörtlük davet sofrası hazırlamak özen gerektirir ama tüm gününüzü akşam gelecek olan misafirlere yemek yaparak geçirmenize hiç gerek yok. Size bugün anlatacağım mönü; hem hem havalı, hem de hazırlaması sadece 30 dakika. Bugünlük benden bu kadar. Bana, idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşmak dileğiyle...1.5 kg levrekYarım çay bardağı sıvı yağ1 adet büyük boy soğan4-5 adet kırmızı biber4-5 adet yeşil biber1 adet domates1 tepeleme yemek kaşığı salçaTuz1 çay bardağı suSoğanı yemeklik doğrayarak tavamıza alalım. Daha sonra iri iri doğradığımız kırmızı ve yeşil biberi de ekleyelim. Domatesimizin kabuğunu soyup doğrayalım ve tavamıza ilave edip bir iki karıştıralım. Domates salçamızı da ilave ederek kavuralım. Son olarak tuzunu ve suyu da ilave edelim ve kaynamaya bırakalım. 1-2 dakika kaynayan sosumuzu ocaktan alalım ve fırın kabına boşaltalım. Balıklarımızın üstte kalacak yüzünü de sosa batırarak yerleştirelim. Hazır hale getirdiğimiz balıklarımızı fırına yerleştirelim ve 200 derecede üzerleri kızarana kadar pişirelim.1 buçuk su bardağı şehriye2 adet közlenmiş kırmızı biber1 adet havuç4 adet kornişon turşu1 su bardagı haşlanmış bezelyeDereotuMaydanozZeytinyağıLimon suyuTuzTel şehriyeyi az yağda kavuralım, üzerine sıcak suyu ve tuzu ilave edip pişirelim, suyunu çekince ocağın altını kapatalım ve soğutalım. Bezelyeyi haşlayalım, kırmızı biberi de közleyelim, havucu rendeleyelim, kornişon salatalığı maydanozu ve dereotunu, közlenmiş kırmızı biberi doğrayalım. Bir kaba hepsini alalım. Üzerine soğumuş şehriyeyi limon suyunu, zeytinyağını ve tuzu ilave edip karıştıralım ve servis tabağına alalım.1 su bardağı irmik1 su bardağı toz Antep fıstığı100 gr. tereyağı1 su bardağı şeker1.5 su bardağı suTenceremize su ve şeker eklenerek orta ateşte kaynamaya bırakılır. Ayrı bir tencerede tereyağımız güzelce eritilir, içerisine irmiklerimiz katılarak; irmiklerin rengi pembeleşinceye kadar kavrulur. Süre sonunda sıcak olan şerbetimiz- kavrulmuş irmiklerimizin içerisine dökülür. 2-3 kez karıştırdıktan sonra ocak en kısığa getirilir. Kapak kapalı şekilde suyunu çekene kadar pişirilir. Kontrol edip, suyunu çektiğinden emin olduğunuzda; içerisine toz Antep fıstığı katılıp servis edilir.