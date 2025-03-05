Dövme yaptırmak kanser riskini artırıyor mu? Bilim insanları son noktayı koydu...

Dövme mürekkebi sadece bir sanat aracı mı, yoksa sağlığımız için bir tehdit mi? Yeni bir araştırma, cilt ve lenf kanseri riskiyle dövmeler arasında dikkat çekici bir bağlantı ortaya koydu. Peki, vücudumuza işlenen bu renkli desenler aslında ne kadar masum? Bilim insanları, dövme yaptıran binlerce kişinin sağlık verilerini analiz etti ve sonuçlar düşündürücü...

AA Giriş Tarihi: 05.03.2025 09:50 PAYLAŞ ABONE OL

Science Daily'nin haberine göre, Güney Danimarka Üniversitesi ile Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesinden bilim insanları, dövme mürekkebinin vücuttaki etkisini araştırmak üzere 5 bin 900 kadar ikiz kardeşin sağlık verilerini inceledi.

Genetik farklılıkları en aza indirgemek için ikizler üzerinde yapılan çalışmaları inceleyen araştırmacılar, dövme yaptıran kişilerin cilt kanserine yakalanma riskinin, hiç dövmesi olmayanlara kıyasla 1,62 kat fazla olduğunu ortaya koydu.