Down sendromlu Ayla ruhunu tuvale yansıtıyor! Sanatın iyileştirici gücü bakın nasıl bir hayatı değiştirdi



Ayla'nın çocukluğundan bu yana kendisi ile birlikte olduğunu belirten Sökemen, "Ben her zaman yanındayım. Zaten benimle yaşıyor. Onun sosyal olması, toplumda kabul görmesi ve hayata tutunması için her zaman arkasındayım. Zaten çok sosyal ve kendisini topluma kabul ettirmiş bir birey. Bu yüzden onunla onur ve gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.



"Eserleri hem yayınlanıyor, hem de satışlar oluyor"

Ayla'nın eserlerinin sanatseverlerden yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan abla Sökemen, "Eserleri hem yayınlanıyor, hem de satışlar oluyor. Daha önce Almanya ve Ankara gibi yerlere birkaç eseri satıldı. Devlet büyüklerine bazı eserlerini sundu ve hediyeler aldı. Aslında bu yönleri ile benden daha sosyal bir birey" ifadelerini kullandı.



"En büyük hayalim doğa resimleri yapmak"

Atölyede resim yapmayı çok sevdiğini belirten Ayla Sökemen ise duygularını, "Benim en büyük hayalim doğa resimleri yapmak. Resim yapmayı çok seviyorum. Hem evde, hem okulda" diyerek paylaştı.

(FVZ-FKE-SO-Y)



10.12.2024 10:15:00 TSI

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