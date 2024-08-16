DSÖ küresel acil durum ilan etmişti! Maymun çiçeği virüsünün ilk belirtisi belli oldu: "Eğer baş ağrısıyla birlikte..."

Üç günlük ateş, lenf bezlerinde şişkinlik, halsizlik ve baş ağrısı maymun çiçeği virüsünün habercisi olabilir. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Rıdvan Dumlu, hastalığın belirtilerini, bulaşma ve korunma yöntemlerini anlattı. Dumlu, belirtilerin görülmesi halinde mutlaka hastanın kontrol amacıyla en yakın sağlık kuruluşuna gitmesini tavsiye etti.

Maymun çiçeği virüsünün insanlarda ve hayvanlarda görüldüğünü söyleyen Dumlu, "Genellikle temas yoluyla bulaşmaktadır. Virüs, ilk olarak 1970'li yıllarda Afrika'da tanımlandı. 2022 yılına kadar da genellikle Afrika'da endemik olarak görüldü. 2022 yılında ülkemizin de arasında bulunduğu Avrupa ülkeleri, Kuzey Amerika ülkeleri, Asya ve Pasifik ülkelerinden de vakalar bildirilmeye başlandı."

"Dünya Sağlık Örgütü tarafından bunun bir salgın haline geldiği bildirildi. Belli oranda salgın farklı ülkelerde görülmeye devam etti. 30 Haziran 2022 tarihinde benim de aralarında bulunduğum bir ekip tarafından ilk vaka tespit edilerek bildirimi yapıldı. 12 Ağustos 2022 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü bir uyarı raporu yayınladı. Raporda, Afrika'da görülen vakaların arttığını, diğer ülkelerde de vakaların artabileceği yönünde uyarılarda bulunuldu. O günden bugüne kadar da ülkemizde 12 vaka görüldü." diye belirtti.