DSÖ'den yapay tatlandırıcı aspartam açıklaması! Muhtemelen...

Son zamanlarda gündeme gelen aspartam için Dünya Sağlık Örgütü’den, ''Aspartam güvenlidir, belli sınırlar içinde tüketilebilinir'' açıklaması yapıldı.

İHA Giriş Tarihi: 14.07.2023 15:28 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 15:28 PAYLAŞ ABONE OL

Şeker içermeyen tatlandırıcı aspartamın sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmeler, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Katkı Maddeleri Ortak Uzman Komitesi (JECFA) tarafından yayınlandı. IARC, insanlarda kanserojenliğine ilişkin 'sınırlı kanıta' atıfta bulunarak, aspartamı insanlar için 'muhtemelen kanserojen' (IARC Grup 2B) olarak sınıflandırmış ve JECFA, kabul edilebilir günlük alım miktarını 40 mg/kg vücut ağırlığı olarak teyit etti.





YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

''Örneğin, 200 veya 300 mg aspartam içeren bir kutu diyet meşrubatla, 70 kg ağırlığındaki bir yetişkinin, diğer gıda kaynaklarından başka bir alım olmadığı varsayıldığında, kabul edilebilir günlük alım miktarını aşmak için günde 9-14 kutudan fazla tüketmesi gerekecektir.



Aspartam, 1980'lerden bu yana diyet içecekler, sakız, jelatin, dondurma, yoğurt gibi süt ürünleri, kahvaltılık gevrek, diş macunu ve öksürük damlası ve çiğnenebilir vitaminler gibi ilaçlar dahil olmak üzere çeşitli yiyecek ve içecek ürünlerinde yaygın olarak kullanılan yapay (kimyasal) bir tatlandırıcı.