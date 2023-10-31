Dudak dolgusu yüzünden başına gelenler dehşete düşürdü! ’Sadece yumuşak şeyleri yiyebiliyorum’

Sosyal medyada video paylaşan kadın, dudaklarının büyüklüğü nedeniyle yemek yemekte ve hatta bir şeyler içmekte bile zorlandığını itiraf etti.

Şu anda dudaklarında 30 ml dolgu bulunan Vienna, gelecekte daha da fazlasını yaptırmak istediğini söyledi. Bu açıklaması ise sosyal medyada büyük bir şok etkisi yarattı.

İçerik üretici her ne kadar dudaklarının görünümünden memnun olsa da, bu durumun günlük yaşantısındaki bazı işleri daha zor bir hale getirdiğini söyledi.