Dudak dolgusu yüzünden başına gelenler dehşete düşürdü! ’Sadece yumuşak şeyleri yiyebiliyorum’

Sosyal medyada video paylaşan kadın, dudaklarının büyüklüğü nedeniyle yemek yemekte ve hatta bir şeyler içmekte bile zorlandığını itiraf etti.
İspanya'nın Mallorca şehrinde yaşayan Vienna Würstel, devasa dudaklarıyla herkesi şaşkına uğrattığı görüntüsünü sık sık sosyal medyasında paylaşıyor.
Şu anda dudaklarında 30 ml dolgu bulunan Vienna, gelecekte daha da fazlasını yaptırmak istediğini söyledi. Bu açıklaması ise sosyal medyada büyük bir şok etkisi yarattı.
İçerik üretici her ne kadar dudaklarının görünümünden memnun olsa da, bu durumun günlük yaşantısındaki bazı işleri daha zor bir hale getirdiğini söyledi.
Bu dudakları ile nasıl yiyip içtiğine dair sorulara ise zor olduğunu söyleyerek cevap verdi.
Vienna'ya göre yemek yemek genelde kolay ama içmek tamamen farklı bir hikaye.
Takipçilerine nasıl yemek yediğini gösterdi ve "Yumuşak bir şeyler yemek genelde kolay ama içmek çok daha zor."
Daha sonra Vienna nasıl su içtiğini gösterdi ve ekledi, "Dışarıya bir damlacık çıktığını görebiliyorsunuz. Ama dürüst olmak gerekirse bu dudaklar nedeniyle artık sıradan şeylerin bir kısmını yapamıyorum ama dünyaya böyle uyum sağlamak adına uğraşıyorum."
"Sürekli antrenman yapıyorum ve giderek daha iyiye gidiyorum."
Vienna dudak dolgusundan memnun gibi görünse de güzellik trendinin bazı tehlikeleri de var. İşte uzmanlara göre o riskler…
Doktorlar, 'ciddi sorunların nadir olduğu' konusunda uyarıyor ancak; 'Enfeksiyon, cilt altında ameliyatla ya da ilaçla tedavi edilmesi gerekebilecek yumrulu bir görünüm, dolgu maddesinin tedavi edilecek bölgeden uzaklaşması ve ameliyatla alınması gerekebilecek yüzdeki kan damarlarının tıkanması, yüzdeki kan damarlarının tıkanması, doku ölümü ve kalıcı körlük ve yara izi gibi ihtimallerin bulunduğunu söylüyorlar.
Uzmanlar, dudak dolgusu yaptırmayı düşünen herkesin riskler hakkında bir uzmana danışması gerektiğini ekliyor.