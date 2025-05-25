Dünya bu çalışmayı konuşuyor! Meğer şizofreni hastalığı sandığımızdan farklıymış...

MADDE KULLANIMI DA ŞİZOFRENİYE SEBEP OLUYOR

Prof. Dr. Üçok, genetik faktörlerin de etkili olduğunu ancak tek başına belirleyici olmadığını söyleyerek, "Bu durumda en büyük risk faktörlerinden biri madde kullanımı. Uyuşturucu kullanımı dünyada yaygınlaşıyor ama zararları göz ardı ediliyor. Uyuşturucu maddelerin yanı sıra, çocukluk çağı travmaları da şizofreni riskini artırıyor. Fiziksel ve duygusal ihmal, çocukluk döneminde maruz kalınan şiddet ya da cinsel travmalar, beynin strese tepkisini değiştirerek, ilerleyen yıllarda psikoza yol açabiliyor" dedi.



16 ÜLKEDEN YÜZLERCE HASTA 25 YIL İNCELENDİ

Psikiyatri Uzmanı Dr. Erhan Yüksek de DSÖ'nün gerçekleştirdiği ve 15 ile 25 yıl süren 'Uluslararası Şizofreni Çalışması'na dikkat çekerek, bu çalışmanın şizofreninin iyileşme potansiyeli yüksek bir hastalık olduğunu güçlü biçimde ortaya koyduğunu belirtti. Uzm. Dr. Yüksek, "Bu çalışma kapsamında 16 farklı ülkeden yüzlerce hasta, 15 ila 25 yıl boyunca takip edilmiş ve çarpıcı sonuçlar elde edilmiştir. İyileşme, sadece semptomların kaybolması değil; kişinin üretken, anlamlı ve bağlantılı bir yaşam sürmesidir.