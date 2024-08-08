Dünya nüfusu alarmda! Bebekler doğmuyor, okullar kapanıyor: "Çözüm ise..."





AVRUPA ORTALAMASININ ÜZERİNDEYİZ

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) ve TÜİK 2022 verilerine göre Türkiye'deki doğurganlık hızının 1,63 ile Avrupa Birliği ortalaması olan 1,46'nın üzerinde olduğunu da belirten Oymak, "Ancak, bazı Avrupa ülkelerinde doğurganlık hızlarının oldukça yüksek olduğunu ve Türkiye'nin bu alanda orta sıralarda yer aldığını görüyoruz. Fransa, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelerde doğurganlık hızı 1,65'in üzerindeyken; Malta'da 1,08, İspanya 1,16, İtalya 1,24 gibi oldukça düşük seviyelerde olan ülkeler de bulunuyor. Biz hala Avrupa ortalamasının üstündeyiz. Referans aldığımız ülkelere bakınca İspanya 1,1 civarında. Ancak toplumların yenilenmesi ne yazık ki bu oranlarla gerçekleşmiyor" dedi.





TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE DÜNYA ÇAPINDA BAŞARI

ÜREME sağlığı konusunda önemli bir diğer alanın da tüp bebek tedavileri olduğunu belirten Oymak, "Türkiye, tüp bebek konusunda dünya çapında önemli bir konuma sahip. Ülkemizde 150'den fazla tüp bebek merkezi bulunuyor ve yılda yaklaşık 90 bin ile 100 bin arasında siklus yapılıyor. Bu rakamlar da Türkiye'yi tüp bebek konusunda dünyada 9'uncu, Avrupa'da ise 6'ncı sıraya yerleştiriyor. Sağlık turizminde ön plandayız" dedi.