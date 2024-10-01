Dünya nüfusu alarmda! Yaşlı nüfus genç nüfusu geçecek: "Eğer bu tarihe kadar..."

14 Aralık 1990'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 1 Ekim tarihinin "Dünya Yaşlılar Günü" olmasına karar verildiğini anımsatan Özmete, bu kapsamda her yıl farkındalık çalışmalarının yapıldığını ve bu yılın temasının "Saygın Yaşlanmak: Dünya Genelinde Yaşlılar İçin Bakım ve Destek Sistemlerini Güçlendirmenin Önemi" olarak belirlendiğini aktardı.

Özmete, dünya nüfusunun daha önce hiç görülmediği şekilde hızla yaşlandığını ve buna bağlı olarak yaşlı nüfus oranının arttığını dile getirerek, "Nüfus yaşlanması, dünya genelinde toplumları yeniden şekillendiren önemli bir küresel eğilimdir. Doğumda yaşam beklentisi artık dünya ülkelerinin yarısında 75 yılı aşmaktadır ve bu 1950 yılı ile kıyaslandığında 25 yıl daha uzundur. Dünyada 2030 yılına kadar, yaşlı nüfusunun genç nüfusu geride bırakması ve bu artışın gelişmekte olan ülkelerde daha hızlı olması öngörülmektedir." dedi.

Tıp ve teknolojideki gelişmeler, sağlık hizmetleri ve eğitim hizmetlerine daha fazla erişim, arz odaklı sosyal hizmetlerin sunulması gibi birçok olanağın beklenen yaşam süresini uzattığını belirten Özmete, diğer yandan doğurganlık düzeyinin azalmasının toplam nüfus içinde yaşlı nüfusun hızla artmasına neden olduğunu söyledi.