Dünya Sağlık Örgütü salgın olarak nitelendirdi! Akciğerde kalıcı hasar bırakıyor...

AKCİĞERDE KALICI HASAR

Evali Sendromu'nun gençler arasında yaygınlaşan elektronik sigara kullanımının tehlikelerini gözler önüne serdiğini belirten Uzm. Dr. Akduman, şöyle dedi: "Evali Sendromu'nda, diğer akut akciğer hasarlarında olduğu gibi hastalar, 'fibrozis' denilen akciğer sertleşmesine eğilim gösterebiliyor. İyileşme sonrasında bile akciğerlerde kalıcı hasarlar oluşabiliyor." Elektronik sigaraların daha az zararlı olarak lanse edilmesinin yanlış bir algı oluşturduğunu belirten Uzm. Dr. Akduman, şunları söyledi: "Elektronik sigara daha az zararlı olarak tanıtılsa da benzer toksinler içerir. Su buharında çözünebilen ağır metallerin akciğerlere daha fazla zarar verme potansiyeline sahip olduğu düşünülmektedir."

GENÇLERDE GÖRÜLME SIKLIĞI ARTIYOR

Elektronik sigara kullanımının uzun vadeli etkilerine de değinen Uzm. Dr. Akduman, şu uyarılarda bulundu: "Elektronik sigara kullanımına bağlı gelişen Evali Sendromu, akciğerlerde kalıcı hasarlara neden olabiliyor. Elektronik sigara ilk kez 2003'te ruhsatlandırılmış, Evali ise 2019 yılında tanımlanmıştır. Bu hastalığın görülme sıklığı her yıl artış göstermektedir ve bu durum gençler arasında daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Elektronik sigara masum değildir; aksine bazı toksinlerin zarar verme potansiyeli daha yüksektir."