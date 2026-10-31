Dünyada 156 milyon genç akran şiddetinin pençesinde! Uzmanlar dijital dünya ve yalnızlığa dikkat çekti

"Şiddet aynı zamanda bir sağlık sorunu. Tüm bu yaşananlar bize bu konuda nasıl bir farkındalık yaratabiliriz, neler yapabiliriz diye düşündürüyor. PGED olarak, 'Sakin Zihinden Sağlıklı Gelecek' konulu bir hareket başlattık. Akran şiddetini önleme ve bütünsel çocuk sağlığı hareketi bu. Aslında hedef kitlemizde 15-16 yaş arası çocuklar, ebeveynleri, okullarımızın danışmanlık merkezleri, öğretmenlerimiz ve tüm toplumumuz var. Projemizin amacı okul çağında artan öfke, dürtüsellik ve şiddet eğilimini azaltma, beslenme, dijital hijyen, duygu yönetim, aile içi iletişim başlıklarında bütünsel farkındalık oluşturmak."