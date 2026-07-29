Dünyada 287 milyon kişi bu tehlikeyle yaşıyor! Yıllarca belirti vermeden karaciğeri bitiriyor!

KRONİK HEPATİT 1.3 MİLYON CAN ALDI

Hepatiti, 'karaciğerin inflamasyonu' yani iltihabı olarak tanımlayan Uzm. Dr. Sönmez, en sık sebeplerin viral hastalıklar olduğunu belirterek, şöyle dedi: "Yani viral hepatit dediğimiz Hepatit A, B, C, D, E olmak üzere 5 ana tip hepatit virüsü var. 2024 yılı verilerine göre yaklaşık 287 milyon kişi kronik Hepatit B veya Hepatit C ile yaşıyor. Bu dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 3'üne karşılık geliyor. 2024 verilerine göre; 1.3 milyon kişi kronik Hepatit B ve C nedeniyle hayatını kaybetti. Özellikle Hepatit B ve Hepatit C enfeksiyonları yıllarca hiçbir belirti vermeden ilerleyebiliyor. Hepatit B ve C, kan ve cinsel yolla bulaşabilen enfeksiyonlardır. Hastalar çoğu zaman karaciğer sirozu gelişinceye kadar herhangi bir şikâyet yaşamayabilir. Bu nedenle hastalığın erken dönemde tespit edilmesi son derece önemlidir."