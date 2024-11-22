Dünya’nın en güçlü patlamasından hemen önce meydana geldi! Öyle bir sinyal ki...

15 Ocak 2022'de Tonga takımadalarındaki su altı yanardağının şiddetle patlaması, modern cihazlarla kaydedilmiş en güçlü patlamalardan biri olarak tarihe geçti. Patlama, yüzlerce atom bombasının gücüne eşdeğerdi ve şimdiye kadar kaydedilen en hızlı hareket eden su altı akıntısını tetikledi.

Volkanik Patlama İndeksi'nde (VEI) en az 5 olarak derecelendirilen bu patlama, MS 79'daki Vezüv ve 1980'deki St. Helens Dağı patlamalarıyla aynı kategoride yer aldı.

Yeni bir araştırmaya göre, patlamadan 15 dakika önce iki uzak sismik istasyon, bir sismik dalga kaydetti. Araştırma yazarları bu dalganın, patlamaya bir "sismik öncü" olduğunu belirtiyor.

Yanardağın kaldera duvarının altındaki okyanus tabanında zayıf bir bölümdeki çöküşün, hem bu sismik dalgayı hem de patlamayı tetiklediği açıklandı.