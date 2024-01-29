Dünyanın en pahalı kahvesi! Yapımını görenler şoke oluyor: Kedinin dışkısından…

Bazı yanlış anlaşılmalara rağmen Kopi Luwak aslında bir kahve türü değil, bir üretim yöntemidir. Bu nedenle tadı, çekirdeğin kaynağına ve kavurma işlemine bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir.

TADI NASIL?

Bu yöntemle hazırlanan kahvelerin tadı belirgin derecede acı değildir ve yoğun aromalıdır. Pürüzsüz, topraksı ve tatlı, bir miktar çikolata içeren karmaşık bir lezzet profiline sahiptir.