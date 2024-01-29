Dünyanın en pahalı kahvesi! Yapımını görenler şoke oluyor: Kedinin dışkısından…

Güneydoğu Asya ve Sahra Altı Afrika'da yaşayan misk kedisinin maymun gibi uzun bir kuyruğu, rakun gibi yüz işaretleri ve vücudunda çizgiler veya lekeler vardır. Kahve kirazı ve mango gibi meyvelerin yanı sıra böcekler ve küçük sürüngenleri tüketerek hayatta kalır.
ÜRETİM AŞAMASI NASILDIR?
Kopi Luwak, kahve kirazlarının misk kedileri tarafından yenilmesi, daha sonra sindirim kanallarında işlenmesi ve sonunda dışkılarıyla aktarılmasıyla elde edilir.
Kirazlar sindirim kanallarından geçerken birçok önemli kimyasal reaksiyon meydana gelir ve kahve kirazları misk kedisinin içindeki enzimler tarafından parçalanır. Oradan misk kedisinin dışkısı, bozulmamış fasulyelerle birlikte toplanır.
Daha sonra çekirdekler yıkanıyor, kurutuluyor ve 1830'larda işlendikleri yöntemle aynı yöntemle kavrulmaya hazırlanıyor.
Bazı yanlış anlaşılmalara rağmen Kopi Luwak aslında bir kahve türü değil, bir üretim yöntemidir. Bu nedenle tadı, çekirdeğin kaynağına ve kavurma işlemine bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir.
TADI NASIL?
Bu yöntemle hazırlanan kahvelerin tadı belirgin derecede acı değildir ve yoğun aromalıdır. Pürüzsüz, topraksı ve tatlı, bir miktar çikolata içeren karmaşık bir lezzet profiline sahiptir.