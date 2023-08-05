Dünyanın en sağlıklı enstrümanı! Bu aleti çalmak birçok hastalığı da tedavi ediyor…

Müzik, hepimizin bir şekilde ilgilendiği, bazen bizi neşelendirebilen bazen ise hüzünlenmenize yol açan bir aracıdır. Hayatımızın en önemli anlarına da eşlik eden müzik işlevi ise sadece bunlarla kalmaz. Ruh halimiz üzerinde büyük bir etkisi olan müzik enstrümanlarından biri ise aslında bedensel sağlığımızı da iyileştirebilir.

Giriş Tarihi: 05.08.2023 16:51 PAYLAŞ ABONE OL

Didgeridoo, Kuzey Avustralya'nın yerli halkları tarafından kullanılan bu müzik aleti yüzyıllarca süren değişimden sağ kurtulan eski bir üflemeli çalgıdır. Kökeni tam oalrak bilinmeyen didgeridoo - bazen basitçe "didge" olarak adlandırılır - büyüleyici olduğu kadar gizemli bir enstrümandır.

ÇALMASI SON DERECE KOLAYDIR Üflemeli çalgılarda ustalaşmanın zor olduğu herkes bilse dei, didgeridoo bu kuralın bir istisnasıdır. Müzisyen, eğitimci ve aynı zamanda didgeridoo çalan Randin Graves , "Temel bilgileri birkaç hafta içinde alabilirsiniz" diyor. "27 yıldır çalıyorum ve ustalaştığımı söyleyemem. Pek çok insan bu aleti çalabiliyor ancak ustalaşmak vakit alabiliyor."