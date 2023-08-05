Dünyanın en sağlıklı enstrümanı! Bu aleti çalmak birçok hastalığı da tedavi ediyor…

Didgeridoo, Kuzey Avustralya'nın yerli halkları tarafından kullanılan bu müzik aleti yüzyıllarca süren değişimden sağ kurtulan eski bir üflemeli çalgıdır. Kökeni tam oalrak bilinmeyen didgeridoo - bazen basitçe "didge" olarak adlandırılır - büyüleyici olduğu kadar gizemli bir enstrümandır.
ÇALMASI SON DERECE KOLAYDIR
Üflemeli çalgılarda ustalaşmanın zor olduğu herkes bilse dei, didgeridoo bu kuralın bir istisnasıdır.
Müzisyen, eğitimci ve aynı zamanda didgeridoo çalan Randin Graves , "Temel bilgileri birkaç hafta içinde alabilirsiniz" diyor. "27 yıldır çalıyorum ve ustalaştığımı söyleyemem. Pek çok insan bu aleti çalabiliyor ancak ustalaşmak vakit alabiliyor."
DÜNYANIN BİLİNEN EN ESKİ ÜFLEMELİ ÇALGISI
Kimse tam olarak nereden ve ne zaman geldiğini bilmiyor, ancak Avustralya'nın Arnhem Land platosunun kuzey ucunda yaklaşık 1500 yıl öncesine tarihlenen bir kaya resmi, bir tören sırasında didgeridoo çalan bir adamı tasvir ediyor.
DAİRESEL NEFES ALMAYI GEREKTİRİR
Dairesel nefes, bir müzisyenin ağzından havayı iterken burnundan nefes aldığı bir çalma yöntemidir. Kulağa karmaşık gelse de aslında oldukça kolay bir yöntemdir.
Didgeridoo sanatçısı Darren Liebman , bir röportajında "Bazı insanlar dairesel nefes almayı bir saat içinde öğreniyor" diyor. "Dairesel nefes almayı öğretmek için kullanılan birçok teknik var."
"DÜNYANIN EN SAĞLIKLI ENSTRÜMANI" OLARAK BİLİNİYOR
2006 yılında Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yapılan bir çalışma ile birlikte başka bir dizi çalışma, didgeridoo çalmanın aslında obstrüktif uyku apnesi sendromunu tedavi edebildiğini göstermiştir. Eski futbolcu ise akciğer kanseri tedavisinden sonra daha iyi nefes almasına yardımcı olduğunu iddia ediyor.
Yine Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yapılan Eylül 2019 tarihli bir araştırma, didgeridoo uflemenin ruh halini iyileştirebileceğini, zihinsel stresi azaltabileceğini ve otonom sinir sisteminin istikrarını artırabileceğini gösterdi.
ESKİDEN DAHA GELENEKSEL YÖNTEMLER KULLANILIRDI
Didgeridoo geleneksel olarak termitler tarafından oyulmuş okaliptüs ağacı gövdelerinden yapılırdı, bunlar daha sonra temizlenir ve balmumu ağızlık takılırdı. Artık seramik, plastik, cam ve hatta kaktüs dahil olmak üzere istediğiniz sayıda malzemeden bir didgeridoo yapılabilmektedir.