E-Devlet’ten organ vasiyeti ‘can’ oldu! Türkiye’de 33 bin hasta umut bekliyor

ABD VE İNGİLTERE BİZDEN ÖĞRENİYOR

Türkiye'nin, organ nakillerinde dünyaya örnek olacak başarı hikayelerine sahip olduğunu da belirten Prof. Dr. Türkmen, "Hem organ nakli merkezlerimiz, hem donanımlı doktorlarımız ile çok başarılıyız. ABD'den ve İngiltere'den Türkiye'ye canlı donörden karaciğer naklini öğrenmeye gelen cerrahlar var, bizim cerrahlarımız onlara eğitim veriyor " diye konuştu.

'YA UYANIRSA' DEYİP BAĞIŞ YAPMIYORLAR

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Fethi Gül ise beyin ölümü konusunda önemli bilgiler vererek,"Yakınlarıyla ilgili 'Ya uyanırsa' kaygısı taşıyorlar. Altını çizmek istiyorum ki beyin ölümü ile bitkisel hayat aynı şey değildir. Beyin ölümü gerçekleştiğinde kişi tıbben ve hukuken hayatını kaybetmiştir ve bu tanı, nakil ekibinden bağımsız ve alanında uzman hekimlerce, bilimsel ölçütlere göre konulmaktadır" dedi.