Egzersiz için en ideal zaman! Ramazanda metabolizmanızı hızlandırın...





EGZERSİZ NE ZAMAN YAPILMALI?

Ramazan ayındaki egzersizlerde çok önemli olan bir noktanın da egzersizin ne zaman yapılacağı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Eroğlu, şöyle dedi: "Düşük şiddetli aerobik egzersizler, sabah saatlerinde önerilmektedir. Ramazanda egzersiz için en iyi zaman, iftardan evvelki 1-1.5 saattir. Çünkü orucun kısa süre sonra açılacağını bilmek, size ekstra motivasyon ve kendinizi biraz daha zorlamak için fırsat olabilir. Vücudun yağ yakma mekanizması egzersiz ve oruç ile beraber çalıştığı için bu dönem yağ yakmak için idealdir. Kilo kontrolü yapılabilir. Aynı zamanda bu dönem antioksidan evredir. Bu evrede sporlar daha çok yürüme, bisiklet ve hafif koşular şeklinde olmalıdır. Eğer bu zaman diliminde mümkün olmaz ise veya daha yüksek performans isteyen sporlar yapılacaksa iftardan birkaç saat sonra yapmak daha doğru olacaktır."