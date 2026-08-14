Eklem ağrısını hafife almayın! İstirahatle geçmiyorsa o hastalığın habercisi olabilir...

EKLEM AĞRISI Hastaların en sık eklem ağrısıyla kendilerine başvurduğunu söyleyen Uzm. Dr. Torun, "Romatoloji denildiğinde birçok kişinin aklına ilk olarak 'vücut ağrıları' gelir. Ancak her ağrı romatolojik bir hastalığa işaret etmez. Romatoloji polikliniklerine en sık başvuru nedeni eklem ağrıları olsa da bu ağrıların tamamı iltihaplı romatizmal hastalıklarla ilişkili olmayabilir" dedi.

İSTİRAHATLE AĞRI ARTIYOR MU?

İstirahat sırasında artan, hareketle hafifleyen ve 'inflamatuar ağrı' olarak tanımlanan eklem ağrılarının romatolojik hastalıklar açısından önem taşıdığını belirten Uzm. Dr. Torun, şöyle dedi:

"Bu ağrılara ek olarak eklemlerde şişlik, kızarıklık, ısı artışı ve yarım saatten uzun süren sabah tutukluğu eşlik ediyorsa; romatoid artrit, ankilozan spondilit ve psöriatik artrit gibi iltihaplı romatizmal hastalıklar düşünülebilir. Buna karşılık hareketle, eklemleri kullanmakla veya fiziksel yüklenmeyle artan; dinlenmeyle azalan ağrılar ise 'mekanik ağrı' olarak adlandırılır. Mekanik ağrılar sağlıklı kişilerde görülebileceği gibi, halk arasında 'kireçlenme' olarak bilinen osteoartrit gibi dejeneratif eklem hastalıklarında da sık görülür. Bu nedenle özellikle istirahatle artan, hareketle rahatlayan, uzun süren sabah tutukluğunun eşlik ettiği; ayrıca şişlik, kızarıklık, ısı artışı ve hareket kısıtlılığıyla birlikte görülen eklem ağrılarında hastaların gecikmeden romatoloji uzmanına başvurması önem taşır."