Ekran süresi arttıkça göz sağlığı bozuluyor! İşte gözleri korumanın yolları

DÜZENLİ GÖZ MUAYENESİ ÖNEMLİ

Düzenli göz muayenesinin, çocukların akademik başarılarını desteklemek için kritik bir rol oynadığını belirten Prof. Dr. Özsütçü, "Erken tanı ve tedavi sayesinde, çocukların görme yetisi geliştirilebilir ve eğitim süreci daha verimli hale getirilebilir. Bu nedenle, çocuklar okul çağına gelmeden önce ve okul yılları boyunca belirli aralıklarla göz muayenesinden geçmelidir" dedi.



ÖĞRETMENLERE BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR

Görme problemlerinin erken tespit edilmesinin önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Özsütçü, "Aileler, öğretmenler ve sağlık profesyonelleri, çocukların göz sağlığının korunması konusunda bilinçli hareket etmelidir. Gerekli kontrolleri ihmal etmemeleri gerekir. Unutulmamalıdır ki, iyi gören bir öğrenci, akademik başarıya bir adım daha yakındır" dedi.