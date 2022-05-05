Elinizi bile sürmeyin! Dokunur dokunmaz ciltte yanıklara ve kalıcı körlüğe neden oluyor

Havaların ısınmasıyla birlikte tehlike barındıran tavşancıl otu da görülmeye başladı. Doğru kullanımda her ne kadar faydaları olsa da önemli zararlar verebiliyor. Bu bitki ile temas edildiğinde aşırı cilt yanıklarına, şiddetli kabarmalara ve hatta körlüğe neden olabiliyor.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 05.05.2022 15:41 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 16:04

Tehlikeli bitki, hava sıcaklıkları arttığı sürece görülme oranı çok daha artacak. Bu nedenle uzmanlar, bitki ile temas konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Bu bitki ciltteki yan etkilerinin yanı sıra körlükten de sorumlu tutuluyor. Kayıtlara geçen birkaç vaka sonrasında bazı korkunç yaralanmaların oluştuğu, zehirli bitki ile temas edenlerin hayatlarında değişime neden olan sonuçlar ortaya çıktığı belirlendi. Uzmanlar, zehirli bitkiye dokunulması halinde son derece acı verici toksinlerle karşı karşıya kalınacağı konusunda uyarıda bulunuyor.

"İSTİLACI BİR TÜR" Tavşancıl otu bitkileri, diğer bitkilerin ihtiyaç duyduğu güneş ışığını engelleyecek kadar hızlı büyüyerek ortamdaki diğer bitkilerin büyümesini de engeller. Bu nedenle büyüdükleri yerlerde baskın bitki türü olarak öne çıkabilirler. İstilacı bir bitki olarak kabul edilen tavşancıl otu, çevreye ve insan sağlığına zarar verebilecek bir türe dönüşebilir. Sapının ciltle temas etmesi halinde ciddi yanıklara neden olduğunu ve cildi güneş ışığına çok daha duyarlı hale getirdiği de biliniyor. Çok hızlı büyüyen bu tür, aynı zamanda hızla yayılma yeteneğine de sahip. Tavşancıl otu tamamen büyüdüğünde 4 ile 6 metre uzunluğuna kadar ulaşabilir. Kalın sapları ise yalaşık 5 ila 10 cm genişliğine ulaşır. Bir demetten ise binlerce tohum üretebilir. Bu bitkiyi ayırt etmenin en iyi yolu ise gövdesine dikkatli bakmaktır. Koyu mor-kırmızı lekelere, ince - beyaz tüylere sahiptir.