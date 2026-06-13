Ellerinizdeki bu belirtiyi sakın görmezden gelmeyin! Meğer boyun fıtığı omuriliği sıkıştırınca...

ELLERDE KARINCALANMA

Prof. Dr. Akyüz, boyun fıtığının aynı bel fıtığı gibi omur kemikleri arasında amortisör görevi gören jel kıvamındaki disklerin yırtılarak, çevrelerindeki omurilik ve sinir köklerine bası yapmasıyla ortaya çıktığını söyledi. Prof. Dr. Akyüz, "Fıtık hangi seviyede ise bu seviyeye uyan ve etkilenen sinir kökü alanında kaslarda zedelenmeler ve ağrı olur. Eğer sadece tek bir sinir etkilenmiş ise, kolda, el ve parmaklara kadar vuran ağrı, sızlama, karıncalanma, eğer ciddi bası varsa kol ve ellerde kuvvet kaybı izlenir. Bundan bir aşama daha ileri gider ve omurilik sıkışırsa bu bulgulara ek olarak ayaklarda da karıncalanma, yanma, uyuşma, yürüme zorluğu, idrar ve büyük abdesti kaçırma ortaya çıkar" dedi.