Herkese merhaba. Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda üç şahane elmalı reçete ile karşınızdayım. Faydaları saymakla bitmez, 100 gramında sadece 52 kalori bulunan, hem mistik, hem mitolojik, pek mübarek olan bu meyve, dünyada en çok tüketilen meyve olmanın haklı gururunu yaşıyor olsa da, elmadan yapılan tatlılar ve kurabiyeler de bu şöhretten nasibini alıyor.

'Tatlı yiyelim tatlı konuşalım' atasözümüzden hareketle, birine sunabileceğimiz en şahane ikram bence tatlılar oluyor. Benim bayramlarda pişirmeyi tercih ettiğim bu elmalı, şerbetli tatlı ve hafif bir tatlı atıştırmalık arayışında olan arkadaşlarıma bir kutu dolusu sunduğum bu nefis elmalı kurabiyeler ve eksiksiz tüm çocukların büyük aşkı olan elma şekerleri tam 'yarım elma, gönül alma' sözünün hakkını verir cinsten. Umarım bugün bu reçetelerimle gönüllerinizi alabilirim.