Emziren anneler dikkat! Sütü artırmanın altın kuralı...





SIK EMZİRME ÖNEMLİ

Bazı annelerin emzirmeyi 'Üç saatte bir' gibi katı zaman aralıklarına göre sınırlandırdıklarına da dikkat çeken Op. Dr. Yıldırım, " Oysa süt üretimi, arz-talep prensibine göre işler. Bebek ne kadar sık emerse, memeye o kadar uyarı gider ve süt üretimi artar. Yenidoğan döneminde, bebek talep etmese bile, özellikle ilk günlerde iki saatte bir emzirmek faydalıdır" dedi.



SAĞLIKLI YAĞLAR SÜTÜNÜZÜ ARTIRIR

Emzirme döneminde annenin günlük enerji ihtiyacının yaklaşık 500 kalori arttığına dikkat çeken Op. Dr. Yıldırım, "Ancak bu ekstra enerji; boş kalorilerle değil, besleyici gıdalarla karşılanmalıdır" diyerek, günlük beslenmede şunlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı:

3 ana öğün, 2–3 ara öğün yapılmalı.

Kalsiyum kaynakları süt, yoğurt ve peynir tüketilmeli.

Protein ihtiyacı yumurta, et, tavuk, balık ve baklagillerden karşılanmalı.

Sağlıklı yağlar olan zeytinyağı, avokado ve ceviz tüketilmeli.

Lifli besinler tam tahıllar ve sebzeler tercih edilmeli.

Demir ve B12 açısından zengin gıdalar alınmalı.