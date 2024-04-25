En çok kadınları etkiliyor! Başka hastalıklarla karıştırılıyor dikkat: "Ton balığı yerken..."

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gonca Bilge Özel, günümüzde birçok insanın baş ağısı, yorgunluk, halsizlik ve gastrointestinal sistem (GİS) problemleriyle uğraşmasına karşın birçoğunun sorunlarının arkasındaki nedenin bir gıda intoleransı olabileceğinden habersiz olduğunu belirtti. Gıda intoleransını bir gıdanın metabolize edilmesindeki eksiklikler sonucu gelişen anormal vücut reaksiyonları şeklinde tanımlayan Özel, "Batılı toplumlarda tüm nüfusun yaklaşık yüzde 20'sinde ortaya çıkan gıda intoleransları içinde laktoz, gluten ve histamin intoleransları en çok görülenler arasındadır" dedi.

BAYAT BALIKLARA DİKKAT

Histaminle ilgili sorunların çoğunlukla iki şekilde kendini gösterdiğini kaydeden Özel, "Histamin alımıyla ilgili bilinen problemler vücuttaki histamin seviyesinin yükselmesine (histamin zehirlenmesi) ve histamin metabolizmasındaki problemlere (histamin intoleransı) bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Histaminle ilgili bilinen ilk tehlike Scombroid familyasına mensup olan balıkların tüketilmesiyle ortaya çıkan scombroid balık zehirlenmesi (histamin zehirlenmesi) olmuştur. Bu familyadaki balıkların uygun olmayan koşullarda muhafaza edilmeleri ve işlenmeleri histamin oluşumuna sebep olmakta ve zehirlenmelere sebebiyet vermektedir. Daha çok uskumru, palamut, ton balığı, lüfer ve som balığı gibi balıklarda görülse de sardalya, hamsi gibi balıklarda da uygun olmayan koşullara maruz kaldıklarında yüksek histamin seviyeleri görülebilmektedir. Yüksek histamin içeren balıkların tüketimi ile ilişkili olan histamin zehirlenmesinde karın ağrısı, döküntü, kusma, diyare, nefes darlığı ve hatta nadir olarak ölüm bile görülebilmektedir" diye konuştu.