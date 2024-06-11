En kutsal bağış! Karaciğer ve kalbi de koruyor...

Kan bağışı yapmak, sağlıklı ve gönüllü bağışçılar tarafından sağlık kuruluşlarına veya kan bankalarına kan vererek, ihtiyacı olan hastalara yardımcı olma süreci. Hematoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serkan Ocakçı, kan vermenin önemine ve sağlık açısından faydalarına dikkat çekti. Kan transfüzyonunun, yani hastaya kan verilmesinin hayat kurtarıcı bir tedavi olduğunu belirten Uzm. Dr. Ocakçı, "Kanın yerini alabilecek, fabrikada üretilen, eczanede saklanan bir ürün yoktur. Birçok hasta ihtiyacı olan kana erişmekte zaman kaybı ve zorluklar yaşamaktadır" dedi.





DÜNYADA 120 MİLYON KAN BAĞIŞI

Dünya çapında yaklaşık 120 milyon kan bağışı toplandığına dikkat çeken Uzm. Dr. Ocakçı, şöyle dedi: "Toplanan kanın yüzde 40'ı gelişmiş ülkelerden elde edilmiştir. Dünya nüfusunun yüzde 16'sına tekabül etmektedir. Kanların büyük bir kısmı gelişmiş ülkelerde yaşlı hastalar için, gelişmemiş ülkelerde ise çocuk hastalar için kullanılmaktadır. Her 1000 kişide kan bağışında bulunma oranı gelişmiş ülkelerde 31 kişiye ulaşırken, gelişmemiş ülkelerde 5 kişiye düşmektedir."



Uzm. Dr. Ocakçı, kan bağışının hem hastalara verilecek, kan, kan ürünleri olan kırmızı kan süspansiyonu, plazma, trombosit için gerekli olduğunu hem de kandan üretilen immunoglobulin ve pıhtılaşma faktörleri gibi ilaçlar için de önemli olduğunu söyledi.