En neşeli görünen kişi bile depresyonda olabilir! Uzmanların dikkat çektiği 6 işaret



BU 6 BELİRTİYE DİKKAT EDİN!



1. Bir şeylerden zevk almamak:

Normalde dört gözle beklediğiniz şeyler, arkadaşlarınızla görüşmek, spor salonuna gitmek veya en sevdiğiniz TV programını izlemek, birer angarya gibi gelmeye başladıysa, bu hisler, biraz daha derinlemesine incelemeye değer olabilir.

2. Kollarınız veya bacaklarınız alışılmadık derecede ağır hissediyor olabilir:

"Kurşun ağırlığı çökmüş gibi hissetme" olarak da bilinen bu durum, kişilerin kol ve bacaklarında günlük hareketleri bile daha zahmetli hale getiren yoğun bir ağırlık hissi yaratabiliyor.

3. Sürekli planlarınızı iptal ediyorsunuz:

Başkalarının yanındayken bazen "çok iyi" görünebilirsiniz fakat ruh haliniz bozulduğunda ve artık nasıl hissettiğinizi gizleyemez hale geldiğinizde planlarınızı iptal edebilirsiniz.

4. Daha çok uyuyorsunuz ama yine de kendinizi yorgun hissediyorsunuz:

Normalde yaptığınız tüm aktiviteleri yapmaya devam ediyor ama giderek tükenmiş hissediyor olabilirsiniz.

5. Eleştirilere karşı daha hassas olabilirsiniz:

Patronunuzdan gelen sıradan bir yorum normalden çok daha fazla canınızı yakabilir.

6. İç sesiniz sürekli olumsuz olabilir:

Dışarıdan özgüvenli görünseniz de içten içe kendinize karşı çok daha eleştirel olabilirsiniz.