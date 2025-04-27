En sık görülen kanser türlerinin başında geliyor! 20 yaşından itibaren buna dikkat...

8 KADINDAN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR Prof. Dr. Görken, "Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Her 8 kadından biri hayatı boyunca meme kanserine yakalanma riski taşımaktadır. Meme kanseri erkeklerde nadir de olsa görülüyor. Özellikle gelişmiş ülkelerde yaşam tarzı ve yeme içme alışkanlıklarına bağlı olarak meme kanseri görülme sıklığında artış görülmektedir" diye konuştu. Meme kanserinin en sık belirtisinin memede veya koltuk altında ele gelen ağrısız şişlik, olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Görken, "Bunun yanında meme başında akıntı, çekilme ya da şekil değişikliği, meme boyutunda ve şeklinde değişiklik, meme cildinde kızarıklık, portakal kabuğuna benzer görünüm veya kanayan yara şeklinde değişimler görülebilir" dedi.



ANNE VE KARDEŞTE VARSA DİKKAT!

Meme kanserine yakalanma olasılıklarını artıran nedenleri ise Prof. Dr. Görken, şöyle sıraladı: "Birinci derecede yakınlarda meme kanseri öyküsü olması, 40 yaşın üzerinde olmak, herhangi bir nedenle östrojen içeren hormon tedavisi almış olmak, alkol kullanımı, hiç doğum yapmamış olmak veya ilk hamileliğin 40 yaşından sonraya kalması ve özellikle obezite meme kanserine yakalanma olasılığını artırmaktadır. Hareketsiz bir yaşam sürmek ve hareketsizlik de meme kanseri riskini artıran önemli faktörlerdir. Anne, kız kardeş gibi birinci derecede yakınlarda meme kanseri öyküsü olması ise önemli risk faktörlerinden biridir."