En sık görülen kanser türü! Riski sıfırlamak için...

Meme kanseri, son yıllarda akciğer kanserini de geçerek birinci sıraya yerleşti. Uzmanlar, meme kanserini tamamen önlemenin kesin bir yolu olmasa da yaşam tarzı değişiklikleriyle riskleri azaltmanın mümkün olduğunu belirtiyor

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 03.10.2024 10:07 PAYLAŞ ABONE OL

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından meme kanserinde erken teşhisin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla '1-31 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' olarak belirlendi. Meme Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Enver Özkurt, meme kanserine karşı risk faktörlerini tanımak ve temkinli olmanın şart olduğunu söyleyerek, yaşam tarzı değişiklikleriyle riskleri azaltmanın mümkün olabileceğini belirtti. Ve şu bilgileri paylaştı… Meme kanserinin, meme dokusundaki anormal hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla karakterize, karmaşık bir hastalık olduğunu söyleyen, Doç. Dr. Özkurt, "Bu hücreler, iyi huylu veya kötü huylu bir tümör oluşturabilir. En genel anlamda meme kanseri olarak tanımlanan kötü huylu tümörler, çevreleyen dokulara yayılma ve vücudun diğer bölgelerine metastaz yapma potansiyeline sahiptir" dedi.





FARKLI TİPLERDE

Meme kanserinin çeşitli alt türleri olduğunu belirten Doç. Dr. Özkurt, şunları söyledi: "Her biri birbirinden farklı özelliklere ve tedavi yaklaşımlarına sahiptir. Yaygın türler şunlardır; kanser hücreleri süt kanalları içinde sınırlı kalır. Bu, klasik anlamda meme kanserlerinin erken evresi olarak tanımlanır. Kanser, hücreleri çevreleyen meme dokusuna yayılır. Bu durum en sık görülen alt tiptir. Son olarak yaygın görülen bir diğer tipte ise kanser hücreleri süt üreten bezlerde başlar. Bunlar dışında meme kanserinin kabaca hormona duyarlı olan ve hormona duyarlı olmayan şeklinde gruplandırması da mevcuttur. Burada da en sık görülen grup hormon duyarlı gruptur."