En sık ölüm nedenlerinin başında geliyor! Kanserden 12 adımda korunun...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ); 2030 yılında dünyada 27 milyon yeni kanser vakası ve 17 milyon kansere bağlı ölüm gerçekleşeceğini öngörüyor. Üstelik, 60 yaş ve üzerinde görülen kanserin, özellikle gelişmiş ülkelerde, son yıllarda 40'lı yaşlardan itibaren daha yaygın görülmeye başlandığına dikkat çekiliyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Arıcan, kanserden korunmak için dikkat etmemiz gereken 12 önemli kuralı şöyle sıraladı:



1 SİGARAYI HEMEN BIRAKIN

Sigara, akciğer kanseri başta olmak üzere, en az 16 farklı kanserin gelişmesine neden olabilen önemli bir etken. Sigaradaki zararlı kimyasallar, vücudun hücrelerine zarar veriyor ve DNA'da değişikliklere yol açarak, kanser gelişimine zemin hazırlıyor.



2 SEBZE VE MEYVE TÜKETİN

Günde en az 5 porsiyon sebze ile meyvenin yanı sıra tam tahıl ve sağlıklı yağlar içeren bir diyet benimsemek kanser riskini azaltabiliyor. İşlenmiş etler ve aşırı kırmızı et tüketimini sınırlamak da önem taşıyor. Antioksidanlar ve lif açısından zengin gıdalar da kanser riskini azaltmada yardımcı olabiliyor.