Epilepsi nöbetlerinin temel nedeni! Uzmanlar bu hatalara karşı uyarıyor...



TETİKLEYEN DURUMLAR

Stres ve anksiyetenin epilepsiye doğrudan neden olmadığını ancak nöbetleri tetikleyebildiğini belirten Uzm. Dr. Öngün, şöyle dedi: "Düzensiz uyku, aşırı yorgunluk ve fiziksel tükenmişlik, stres, kaygı, öfke, aşırı duygusal dalgalanmalar da nöbetleri tetikleyebilir. Kan şekeri düşüklüğü, aç kalmak, öğün atlamak gibi beslenme ve metabolik faktörlerin yanı sıra, alkol ve uyuşturucu kullananlarda da beyin aktivitesi bozularak, epilepsi nöbeti tetiklenebilir. Parlak ışıklar veya yanıp sönen ışıklar, hızlı değişen ekran görüntüleri de etkileyebilir. Adet döngüsü, hamilelik ve hormonal ilaç kullanımı gibi hormonal değişikliklere de dikkat edilmelidir."

NÖBETİN TÜM OLASILIKLARI TEST EDİLMELİ

Tanı konma sürecinden de bahseden Uzm. Dr. Öngün, nöbetlerin detaylı değerlendirilmesinin çok önemli olduğuna işaret ederek, şunları söyledi: "Epilepsi teşhisini kesinleştirmeden önce nöbete neden olabilecek tüm olasılıklar düşünülmelidir. Kan testleri tanı koymaya yardımcıdır. EEG, Video EEG, Kraniyal Manyetik Rezonans görüntüleme, MR, BT, PET, SPECT gibi yardımcı tanı yöntemlerinden faydalanılmalıdır."