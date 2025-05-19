Eriği neden tuza batırırız? Meğer öyle bir etkisi varmış ki…

Erik, bahar tezgahlarının olmazsa olmazlarındandır. İlkbaharın gelmesiyle birlikte pazarlardan veya manavlardan evlerimize giren erik tuzla buluştuğunda adeta zamanda yolculuğa kapı aralıyor. Küçüklüğümüzden beri vazgeçilmez ikililerden biri olan erik ve tuz aslında sadece lezzet için tercih edilmiyor. Birçoğumuzun fark etmeden devam ettirdiği bu alışkanlık aslında tat değişikliğinde tahmin edeceğinizden de çok etkiye sahip.

Giriş Tarihi: 19.05.2025 10:37 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 12:24 PAYLAŞ ABONE OL

Peki ama bu vazgeçilmez ikilinin bir gelenek olmasının yanı sıra nasıl bir ilişkisi var hiç düşündünüz mü? İşte erik ve tuz ikilisinin kırk yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek olan etkileri…

ERİĞİN EKŞİLİĞİNİ DENGELİYOR Henüz olgunlaşmadan toplanan yeşil erik oldukça ekşi bir meyve ve bu ekşi tatın tiryakisi olduğu kadar sevmeyeni de var. İşte bu keskin tatı dengeleme kısmında devreye tuz girer.