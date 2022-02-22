Eşi benzerleri yok! Vücutlarının kırmızı olmasının sebebi herkesi şaşırtıyor

Namibya’nın Kunene bölgesinde yaşayan Himbalar, aynı zamanda Ovahimba ve Omhimba halkı olarak da biliniyor. Bu halkın oldukça ilginç yaşam stili tüm dünyanın da ilgisini çekiyor. Kültürlerinin yapısı ve farklı insan ilişkilerinin yanı sıra gelenekleri ile de dikkat çeken bu halk, hayretler içerisinde bırakan uygulamalara sahip.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 22.02.2022 09:29 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 09:35

Yaşam stili hala eski kabile gelenekleriyle iç içe olan bu halk, aynı zamanda binlerce yıllık bir geçmişe sahip. Afrika'nın en eski kabilelerinden olan Himbalar'ın, çocuklarla kurdukları iletişimden geçinme tarzlarına kadar farklı yaşamlarından oldukça alışılmadık örnekler… Himbalar, dış dünyadan neredeyse tamamen izole olmuş biçimde yaşıyorlar. Dış temaslara karşı oldukça temkinli olan bu halk, inançlarının ve kültürlerinin hiçbir şekilde yabancılar tarafından "kirletilmemesini" sağlamak için çaba gösterdiklerini belirtiyorlar. Bu durum ise kendileri için çok daha merak dolu bir ortama neden oluyor.

"TARIM VE HAYVANCILIK TEMEL GEÇİM KAYNAĞI" Himba halkı, genellikle hayvancılık ve tarımla uğraşıyor. Kadınlar ise yakacak odun bulmak, yemek pişirme ve tatlı su temin etme ile görevlendiriyor. Kabilenin bir kısmı ise sosyal olarak daha az etkinliğe sahip ve oldukça dindar. Eski tanrı inançlarına oldukça bağlı şekilde yaşıyor. Genç kızların erken yaşta evlendiği bu kabilede çok eşlilik doğal karşılanıyor. Afrika'ya özgü olmasa da bazı diğer kabileler gibi bu kabilede de sıklıkla görülebilen bir durum. Bebeklerini ise doğar doğmaz, oldukça farklı takılarla süsleyerek gösterişli hale getiriyorlar. Kabilenin bebeklerine hep birlikte sahip çıkması ise birbirlerine olan bağlılığının bir simgesi.