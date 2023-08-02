Eski fotoğraflarda neden kimse gülümsemez? Arkasındaki gerçek sizi çok şaşırtacak...

Eski fotoğraflarda gülümsemenin neden yaygın olmadığına dair birkaç farklı teori var. Sizler için hepsini burada derledik…
Zamanla insanların eski fotoğraflarda neden gülümsemediğini açıklamak için birçok teori ortaya atıldı. İlk fotoğraflardan bazıları 1820'lerin sonunda çekildi; aslında o dönemdeki fotoğraflar, bir sanat eseri ve sosyal aktivite olarak görülüyordu.
Resimler ayrıca iletişim ve dokümantasyon için pratik bir araç olarak kullanılmaktaydı. Fotoğrafçılığın ilk zamanlarında süreç yavaştı ve çok zaman ve emek gerektiriyordu ve bu da öncelikle fotoğraftakileri etkiledi.
PORTRELERDEKİ CİDDİYET
İlk fotoğraflar genellikle portre olarak çekilirdi. Portreler konuyu doğal ve ciddi bir şekilde yakalamayı amaçlıyordu. Bu görüş, gülümsemelerin daha yaygın hale geldiği 1920'ler ve 1930'lara kadar sürdü.
CİDDİ FOTOĞRAFLARIN ARDINDAKİ NEDEN
Günümüzde bir kişinin fotoğrafta gülümsemediğini görürsek, o kişinin mutsuz olduğunu varsayarız. Ancak bu, her zaman böyle değildi. Eski zamanlarda insanların fotoğraflarda neden gülümsemekten kaçındıklarına dair birkaç teori bulunmakta.
Burada ortaya atılan bir teori, o dönemde insanların dişlerinden memnun olmaması ve göstermek istememeleridir. O dönemde yaşayan kişilerin dişlerinde çürükler ve eksiklikler olduğu için bu, en meşru teori olarak kabul ediliyor.
Ancak bu teoriyi çürüten bir iddaa ise o dönemde herkesin dişleri aynı şekilde olduğu için bunun bir rahatsızlık yaratmayacağıdır. Buna ek olarak, diğerler kişiler kötü dişlerin yaygın olmasının, bunun arzu edilen bir özellik olduğu anlamına gelmediğini iddia etmektedir.
Avustralya, Canberra'daki Ulusal Portre Galerisi'nin yöneticisi Angus Trumble , Dişçilik Endüstrisinin profesyonelleşmesinin fotoğrafçılıkta gülümseme geleneğini beraberinde getirdiğini söylüyor.
En popüler teorilerden biri de, ilk fotoğrafçıların bir kişinin gülümsemesini fotoğraf içerisinde yakalayamamalarıdır. Bunu nedeni ise o dönemde fotoğrafları çekmek için gereken uzun pozlama süreleriydi. 1800'lerin başında, pozlamalar birkaç dakikadan 30 dakikaya kadar çıkabiliyordu. resimlerdeki insanların uzun süre tamamen hareketsiz kalması gerektiği anlamına geliyordu, bu da gülümsemeyi zorlaştırıyordu.
Genellikle buna karşılık, en rahat pozisyonu ve yakalanması daha kolay olan bir yüz ifadesini seçerlerdi. Ancak 1860'larda pozlama süreleri birkaç saniyeye düşmesine rağmen aynı ciddiyette pozlar görülmektedir.
FARKLI BİR TEORİ ORTAYA ATILIYOR
Kültür ve iletişim üzerine çalışan bir profesör olan Christina Kotchamidova, insanların kamera karşısında gülümsemesinin doğal olmadığını belirterek, teknoloji faktöründen kaynaklanmadığına katılmamaktadır.
Diğer uzmanlar, fotoğraf ve portre resminin sanat olduğunu öne sürüyorlar ve gelenekler, gülümsemenin portreler için uygun olmadığını belirtiyor. Ek olarak, o dönemde sırıtmak çekici olmayan bir ifade olarak kabul ediliyordu ve incelik eksikliğini gösteriyordu.
Çoğu zaman gülümsemek, kişinin gayri resmi ve profesyonel olmadığının bir göstergesi olarak görülüyordu. Daha geniş gülümsemeler delilikle ilişkilendiriliyordu.
Birinin görüntüsü olarak, fotoğraf o kişinin gerçekçi bir temsili olması gerekiyordu. Kısacası, gülümseme çoğu zaman yapmacık ya da yapmacık olarak görülüyordu ve bu nedenle fotoğrafçılar bu tür fotoğraflarda gülümsemeyi kullanmıyorlardı.
GÜLÜMSEMENİN BAŞLANGICI
1800'lerin sonlarında ve 1900'lerin başlarında, insanların fotoğraflara bakışında bir değişiklik oldu. Fotoğraflar, resmi bir portreden çok bir anın anlık görüntüsü olarak görülmeye başlandı.
Tutumdaki bu değişiklik, muhtemelen insanların fotoğraflarda daha rahat gülümsemesine yol açtı.
Amatör fotoğrafçılık da daha yaygınlaştı ve fotoğraf çektiren kişilerin nasıl hatırlanmak istediklerine dair yeni beklentiler ve fikirler geliştirilmesine neden oldu.
2. Dünya Savaşı ile birlikte fotoğraflarda gülümsemek norm haline geldi. Böylece, teknoloji gelişirken ve insanlar gülümseyebilirken, ancak daha sonra, sosyal tutumlar değiştiğinde, fotoğraflarda daha fazla gülümseme görmeye başladık.