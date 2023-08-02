Eski fotoğraflarda neden kimse gülümsemez? Arkasındaki gerçek sizi çok şaşırtacak...

CİDDİ FOTOĞRAFLARIN ARDINDAKİ NEDEN

Günümüzde bir kişinin fotoğrafta gülümsemediğini görürsek, o kişinin mutsuz olduğunu varsayarız. Ancak bu, her zaman böyle değildi. Eski zamanlarda insanların fotoğraflarda neden gülümsemekten kaçındıklarına dair birkaç teori bulunmakta.

Burada ortaya atılan bir teori, o dönemde insanların dişlerinden memnun olmaması ve göstermek istememeleridir. O dönemde yaşayan kişilerin dişlerinde çürükler ve eksiklikler olduğu için bu, en meşru teori olarak kabul ediliyor.

Ancak bu teoriyi çürüten bir iddaa ise o dönemde herkesin dişleri aynı şekilde olduğu için bunun bir rahatsızlık yaratmayacağıdır. Buna ek olarak, diğerler kişiler kötü dişlerin yaygın olmasının, bunun arzu edilen bir özellik olduğu anlamına gelmediğini iddia etmektedir.