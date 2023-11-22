Eşyaları yeniden canlandırıyorlar: "Tamir Cafe"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İl Kadın Girişimciler Kurulu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Vakfı'nın (ERVAK) da paydaş olduğu proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Erzurumlu ev hanımları ile farklı meslek dallarında tamirat, tadilat yapan ustalar ve zanaatkarlar bir araya geldi. Etkinliğe evlerinde atıl durumda bulunan eşyalarıyla gelen ev hanımları, hem ürünlerini ustalara tamir ettirdi hem de atıl eşyalarını yenilenebilmenin veya başka bir amaç doğrultusunda kullanmanın püf noktalarını öğrendi.

"GERİ DÖNÜŞÜM FARKINDALIĞI ÖNEMLİ" Düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren Atatürk Üniversitesi (AÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Eren, yürüttükleri toplumsal duyarlılık projesinin uygulanmasına destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. 'Atma, tamir et' sloganıyla ETSO'da düzenledikleri 'Tamir Cafe' etkinliğe katılan ev hanımlarına da teşekkür eden Prof. Dr. Eren şunları söyledi: "Bütün atıkların geri dönüşümünün mümkün olmadığı gibi etkin olarak toplanmaları da çok zor. Ülkemizde Sıfır Atık projelerinin başarılı bir şekilde uygulanmasına rağmen geri dönüşüm oranının maalesef düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz. Bu konuda hala Avrupa ülkelerinin gerisindeyiz. Bu tür etkinlikleri düzenlemekteki asıl amacımız; geri dönüşüm oranlarını artırmak olduğu kadar atıklarımızı da azaltmak zorunda olduğumuzu göstermektir."





"GELENEKSEL TAMİR KÜLTÜRÜNÜ HATIRLAMALIYIZ"

Düzenlenen etkinlikle gelenekseli de yaşattıklarını ifade eden Prof. Dr. Eren, "Burada yaptığımız şey aslında gelenekseli biraz hatırlamak. Çünkü biz geçmişte annelerimiz, babalarımız, büyüklerimiz bize her zaman atmadan önce bir ürünü tekrar kullanmayı, değerlendirmeyi öğretmişlerdi. Ancak teknolojinin son 20 yıldaki hızlı gelişimi insanları, 'İstediğim kadar alır, istediğim kadar atabilirim. Çok fazla ürün var, ulaşılabilir. Nasıl olsa ucuz ve geri dönüştürülebiliyor' şeklinde bir düşünceye sevk ediyor. Bu aslında çok yanlış. Ürünlerin tekrar tekrar kullanılması, hatta almadan önce birkaç kez düşünülmesi ve gerçek bir ihtiyaç ise alınması gerekiyor. Ancak bu şekilde atık oranını çok ciddi bir şekilde azaltmamız mümkün olur" diye konuştu.