Ev yapımı ferahlığın en pratik yolu! Sıcak yaz günlerinde sofraların baş köşesine oturacak içecekler

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, serinletici ve enfes buzlu çay tariflerim var. Buzlu çayın Türk bardaklarına doluşu yeni olmasa da, evde kendi hazırlayacağımız buzlu çaylar konusu, yaz sıcaklarında en çok ilgimi çeken tarifler arasında. Serinletici özelliği bir yana, istersek şekersiz ve sağlıklı formatını da kolaylıkla hazırlayabileceğimiz ve buzdolabında hazır bekleyen meyveli buzlu çaylar, ani gelen buhranlar için birebir. Ben bugün sizlere öncelikle en klasiğinden bir limonlu buzlu çay, ardından çocukların gözdesi kirazlı buzlu çay hazırladım. Son olarak da ıhlamur mucizesini serin serin deneyimlemek isteyenler için buzlu ıhlamur hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.