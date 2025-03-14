Evde diyalize devletten tam destek!

Türk Nefroloji Derneği (TND) bir ilaç şirketi iş birliğiyle hazırladığı "Sağlıklı Böbrek, Sağlıklı Hayat" raporunu, 13 Mart Dünya Böbrek Günü'nde açıkladı. Rapor, Türkiye'de kronik böbrek hastalığının (KBH) artan prevalansını ve sağlık sistemi üzerindeki yükünü ortaya koydu. Ülkemizde toplam nüfusun yüzde 2,5'ine böbrek hastalığı tanısı konduğu, tanı almamış hastalarla birlikte ise bu hastaların nüfusun yüzde 11,7'sine ulaştığı tahmin edilen raporda, bu oranın 2027'ye kadar yüzde 12,3'e yükselmesinin beklendiği belirtiliyor. Hastalığın, 2040 yılına kadar dünya genelinde 5'inci önde gelen ölüm nedeni olması bekleniyor.

50 GRAMLIK MUCİZE

Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Aydın Türkmen, "50'şer gram büyüklüğünde olan iki böbreğin vücuttaki ağırlığı belki 500 gram bile değil ama çalışmazsa, bütün vücut sistemi çöküyor. Milyonlarca insan bu hastalıktan muzdarip" dedi.

7 KİŞİDEN BİRİ BÖBREK HASTASI

Böbrek hastalıklarının sessiz ilerlediğini söyleyen Prof. Dr. Türkmen, "Ülkemizde her 7 yetişkinden birinin kronik böbrek hastası olduğu tahmin ediliyor. Ancak böbrek hastalıklarının erken evre belirtileri genellikle belirgin değil veya hiç yok. Bu nedenle çoğu kişi hastalığın farkında bile değil. Türkiye'de 2022 yılında toplam sağlık harcamalarının yüzde 5,76'sını böbrek yetmezliği hastalarının tedavi, diyaliz ve böbrek nakli harcamaları oluşturuyor. Bu oranın 2027 itibarıyla 5 milyar doları aşması bekleniyor" dedi.