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Evinizi tehdit ediyor! Pencere kenarına asla koymamanız gereken eşyalar

Pencere pervazları, zararlı olabileceğini hiç düşünmediğimiz alanlardan biri olabilir. En riskli konulardan biri; pencere kenarlarına koyduğunuz bazı “basit” eşyalar. Bu eşyalar, düşündüğünüzden daha büyük riskler barındırıyor.

Giriş Tarihi: 24.05.2023 09:09
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Evinizi tehdit ediyor! Pencere kenarına asla koymamanız gereken eşyalar

Evi dekore ederken, pencere kenarlarına bir şeyler koymak cazip gelebilir fakat Gayrimenkul Uzmanı Adam Pawson, asla pencerelerin yakınında tutulmaması gereken eşyalar hakkında bilgi verdi.

AEROSOLLER VE YANICI MADDELER

Pencere pervazınızı deodorantlar ve spreyler gibi aerosollerden uzak tutmanız her zaman tavsiye edilir. Bu uyarı, özellikle sıcak havalarda önemlidir. Bunun sebebi; doğrudan güneş ışığına maruz kaldıklarında, bu ögeler basınçla birlikte patlayabilir. Bu da çevrede tehlikeler ve hasarlara neden olabilir.

YANSITICI YÜZEYE SAHİP MATERYALLER

Pencere kenarına konulmaması gereken şeylerden biri de, yansıtıcı yüzeye sahip nesneler. Yoğun, doğrudan güneş ışığına maruz kalındığında çok "tehlikeli" olabilecek bu nesneler, ister ufak bir ayna ister bir yansıtacı yüzeye sahip kutu olsun, sıcak hava dalgasını yoğunlaştırarak yakınlardaki perde, giysi gibi nesnelerin tutuşmasına neden olabilir.

KIRILGAN NESNELER

Pawson'a göre, hava nasıl olursa olsun asla pencere kenarında tutulmaması gereken bazı öğeler var. Bir pencere pervazı, fotoğraf çerçevesi gibi ev dekoru öğelerini yerleştirmek için mükemmel bir yer gibi görünse de, bu durum tavsiye edilmiyor.

İlk olarak, pencerenizin nasıl açıldığına bağlı olarak, bu öğeler potansiyel olarak pencerenizin açılıp kapanmasına erişimi kısıtlayabilir ve evinizi havalandırma yeteneğinizi sınırladığı için önerilmiyor. İkincisi, pencere açıksa, şiddetli bir rüzgar değerli eşyaların uçarak hasara yol açmasına neden olabilir.

TEMİZLİKTE ZORLUĞA NEDEN OLABİLİRLER

Pencere pervazlarını etkili bir şekilde temizleyebilmek için doğum günü kartları, vazolar, şişeler ve diğer her şeyden uzak tutun. Dağınıklıktan uzak tutmak, çerçevenin köşelerine kadar tüm pencerenizi temizleyebilmenizi sağlamaya yardımcı olacaktır.

TEMİZLİK MALZEMELERİ

Temizlik malzemelerini pencere eşikleri boyunca sıralayarak evinizdeki alandan tasarruf etmek isteyebilirsiniz, fakat bu önerilen bir durum değildir. Hava ve sıcaklıktaki değişiklikler teneke kutuların yanmasına veya kimyasalların daha az etkili olmasına neden olabilir.

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