Evinizi tehdit ediyor! Pencere kenarına asla koymamanız gereken eşyalar

KIRILGAN NESNELER

Pawson'a göre, hava nasıl olursa olsun asla pencere kenarında tutulmaması gereken bazı öğeler var. Bir pencere pervazı, fotoğraf çerçevesi gibi ev dekoru öğelerini yerleştirmek için mükemmel bir yer gibi görünse de, bu durum tavsiye edilmiyor.

İlk olarak, pencerenizin nasıl açıldığına bağlı olarak, bu öğeler potansiyel olarak pencerenizin açılıp kapanmasına erişimi kısıtlayabilir ve evinizi havalandırma yeteneğinizi sınırladığı için önerilmiyor. İkincisi, pencere açıksa, şiddetli bir rüzgar değerli eşyaların uçarak hasara yol açmasına neden olabilir.