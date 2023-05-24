Evinizi tehdit ediyor! Pencere kenarına asla koymamanız gereken eşyalar

Evi dekore ederken, pencere kenarlarına bir şeyler koymak cazip gelebilir fakat Gayrimenkul Uzmanı Adam Pawson, asla pencerelerin yakınında tutulmaması gereken eşyalar hakkında bilgi verdi.
AEROSOLLER VE YANICI MADDELER
Pencere pervazınızı deodorantlar ve spreyler gibi aerosollerden uzak tutmanız her zaman tavsiye edilir. Bu uyarı, özellikle sıcak havalarda önemlidir. Bunun sebebi; doğrudan güneş ışığına maruz kaldıklarında, bu ögeler basınçla birlikte patlayabilir. Bu da çevrede tehlikeler ve hasarlara neden olabilir.
YANSITICI YÜZEYE SAHİP MATERYALLER
Pencere kenarına konulmaması gereken şeylerden biri de, yansıtıcı yüzeye sahip nesneler. Yoğun, doğrudan güneş ışığına maruz kalındığında çok "tehlikeli" olabilecek bu nesneler, ister ufak bir ayna ister bir yansıtacı yüzeye sahip kutu olsun, sıcak hava dalgasını yoğunlaştırarak yakınlardaki perde, giysi gibi nesnelerin tutuşmasına neden olabilir.
KIRILGAN NESNELER
Pawson'a göre, hava nasıl olursa olsun asla pencere kenarında tutulmaması gereken bazı öğeler var. Bir pencere pervazı, fotoğraf çerçevesi gibi ev dekoru öğelerini yerleştirmek için mükemmel bir yer gibi görünse de, bu durum tavsiye edilmiyor.
İlk olarak, pencerenizin nasıl açıldığına bağlı olarak, bu öğeler potansiyel olarak pencerenizin açılıp kapanmasına erişimi kısıtlayabilir ve evinizi havalandırma yeteneğinizi sınırladığı için önerilmiyor. İkincisi, pencere açıksa, şiddetli bir rüzgar değerli eşyaların uçarak hasara yol açmasına neden olabilir.
TEMİZLİKTE ZORLUĞA NEDEN OLABİLİRLER
Pencere pervazlarını etkili bir şekilde temizleyebilmek için doğum günü kartları, vazolar, şişeler ve diğer her şeyden uzak tutun. Dağınıklıktan uzak tutmak, çerçevenin köşelerine kadar tüm pencerenizi temizleyebilmenizi sağlamaya yardımcı olacaktır.
TEMİZLİK MALZEMELERİ
Temizlik malzemelerini pencere eşikleri boyunca sıralayarak evinizdeki alandan tasarruf etmek isteyebilirsiniz, fakat bu önerilen bir durum değildir. Hava ve sıcaklıktaki değişiklikler teneke kutuların yanmasına veya kimyasalların daha az etkili olmasına neden olabilir.