Evinizin CEO’su kim?





ÜLKEMİZDE KADININ CEO'LUK ALANI DAHA GENİŞ



Gelelim başka bir detaya... Bizim ülkemizde kadınlar sadece evinin CEO'su mu dersiniz? Hayır tabii ki, eğer kadının annesi yaşıyorsa genelde o evin de CEO'su kız evlat oluyor. Anne ve babasının evinin fatura takipleri, hastane randevuları, ilaçların alınması, nasıl içileceği, varsa diyetlerinin takibi ve lojistik destek genelde kız evlatların görevidir.



Bir diğeri de çocuklar büyüdü ve evlendi. Genelde anneye yakın ev tutulur. Anne dayanamaz ve yaptığı yemekten çocuklarına mutlaka götürür. "İşe gidiyor, çocuklar yorulmuştur" deyip öğle saatinde gidip evlerini temizleyen anneler de var. Torunları olunca genelde ona bakma görevi anneannelerindir. Yani, evlatlarının evini CEO'su da annelerdir.



Peki, biz kadınlar bu kadar görevi bir arada nasıl yürütüyoruz? Mecburiyet mi, sorumluluk mu yoksa ustaca üzerimize yüklenen bir görevler zinciri mi? Sonrası tükenmişlik sendromu; "Çok dırdır ediyorsun! Ne çok hastalanıyorsun! Biraz kendine bak! Nereye, ne koyduğunu neden unutuyorsun?" gibi cümleleri duymak oluyor.