Zeytinyağlı barbunya pilaki tarifi: Tam kıvamında, lokum gibi pişiyor!

MALZEMELER

500 gram barbunya (taze veya dondurulmuş)

1 adet büyük kuru soğan

2 adet havuç

1 adet orta boy patates

2 diş sarımsak

2 adet domates rendesi

1 yemek kaşığı domates salçası (isteğe bağlı)

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 su bardağı sıcak su (gerektikçe artırılabilir)

Yarım limonun suyu

Üzeri için maydanoz

YAPILIŞI

1. Sebzeleri hazırlayın.

Soğanı yemeklik doğrayın. Havuçları halka halka, patatesi küp küp kesin. Sarımsakları ince ince doğrayın.

2. Sebzeleri kavurun.

Tencereye zeytinyağını alın. Soğanları birkaç dakika kavurun. Ardından havuçları ve sarımsakları ekleyerek kavurmaya devam edin. Salça kullanacaksanız bu aşamada ilave edin.

3. Barbunyayı ve diğer malzemeleri ekleyin.

Barbunyayı, patatesi ve rendelenmiş domatesleri tencereye alın. Tuz ve şekeri ekleyip karıştırın. Sıcak suyu ilave edin.

4. Kısık ateşte pişirin.

Tencerenin kapağını kapatın ve barbunyalar yumuşayana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin. Piştikten sonra limon suyunu ekleyin. Soğuduktan sonra üzerine maydanoz serpip servis edin.

PÜF NOKTALARI

Daha lezzetli olması için: Barbunya pilakiyi piştikten sonra kendi tenceresinde soğumaya bırakın. Dinlendikçe lezzeti oturur.

Zeytinyağını esirgemeyin: Pilakinin kendine özgü lezzetini ve parlak görünümünü zeytinyağı verir.

Kıvamına dikkat edin: Suyu tamamen çektirmeyin; soğudukça yemeğin suyu koyulaşacaktır.

Kuru barbunya kullanıyorsanız: Bir gece önceden ıslatın ve pişirmeden önce ayrı bir tencerede hafifçe haşlayın.